El PSOE vota en Andalucía contra una moción del PP que rechaza la amnistía

El PSOE ha votado en el Parlamento andaluz contra una proposición de ley registrada por el PP, en línea de las iniciativas registradas en otras cámaras y ayuntamientos del país por indicación de la dirección nacional del partido, “en defensa de la igualdad de todos los españoles y de rechazo a la amnistía o indultos”. La resolución se impulsa cuando Junts y ERC supeditan a una amnistía para los encausados en el ‘procés’ su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas andaluces se alinean con los compañeros de otras federaciones, como Madrid, que han votado también en contra. Mientras, en el Parlament catalán el PSC ha anunciado su voto en contra en cualquiera iniciativa de ERC o Junts, que han pedido un referéndum de autodeterminación y los indultos a los procesados por el 1 de octubre de 2017.

Los socialistas andaluces han pedido votación aparte de un punto, que defendía la Constitución española de 1978 y su reconocimiento de igualdad de todos los españoles, para dar su apoyo expreso a ese párrafo de la iniciativa. Han votado en contra del resto de la proposición, incluido el punto final , de “firme rechazo a cualquier tipo de amnistía o indulto a delitos de rebelión, sedición o malversación”. No obstante, PP y Vox, que suman 71 diputados de los 109 de la Cámara, han sacado adelante la iniciativa, posicionando al Parlamento andaluz en contra de una amnistía.

Como contrapartida, el PP junto a Vox rechazó una iniciativa presentada por el PSOE para profundizar en el autogobierno andaluz y desarrollar el Estatuto de Autonomía. El líder de la oposición, Juan Espadas, consideró que es el momento de fijar la posición andaluza cuando se abre un debate territorial en España, ante el empuje de PNV, ERC o Junts, todos posibles socios de Pedro Sánchez en una investidura. El portavoz del PP, Pablo Venzal, justificó el no asegurando que se registraba “para tapar determinados oprobios que se están dando" en el ámbito nacional por las negociaciones de Sánchez para su investidura.

"Discurso imposible"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se enfrentó con el líder del PSOE-A en la sesión de control con las negociaciones de Pedro Sánchez para su investidura como tema central. Si logra la presidencia “con los votos de los independentistas, que tienen una codicia absoluta y que van a absorber todos los recursos que puedan”, sostuvo, los socialistas andaluces tendrán un discurso político “imposible” en esta comunidad. Moreno afeó además la intervención del socialista Óscar Puente en el debate de investidura en el Congreso de Alberto Núñez Feijóo. A su juicio fue una intervención “faltona, frentista, inapropiada completamente para un debate de investidura” y “fuera de lugar”, según ha criticado.

“¿Bildu va a beneficiar a los malagueños, a los sevillanos, a los onubenses; o ERC, con las barbaridades que ha dicho de los andaluces, va a beneficiar a Andalucía?”, interpeló Moreno a Espadas, al tiempo que pidió que “recapaciten” desde el PSOE andaluz.

El líder socialista cerró filas y aseguró que que Puente lanzó "verdades como puños" y acusó al PP de no “haber presentado un programa o haber explicado qué quieren hacer con Cataluña” y de no tener “un proyecto de convivencia para España” sino uno “para dividir” este país. Espadas consideró que el no de Moreno a su iniciativa de más autogobierno para Andalucía demuestra que “no les importa la autonomía andaluza” y que su andalucismo es “falso”.