Quedan 90 segundos para el fin del mundo, según el 'Reloj del Apocalipsis'

El Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra por segundo año consecutivo a 90 segundos de la medianoche, muy cerca de su hora final, debido a varios factores. Las agujas del reloj fueron colocadas este martes en Washington por el Boletín de los Científicos Atómicos, una organización que se encarga de gestionar esta herramienta desde su creación en 1947.

Entre ellas, menciona las guerra entre Rusia y Ucrania, y la de Israel con Hamás en Gaza; el deterioro de los acuerdos de reducción de armas nucleares; la crisis climática y la designación oficial de 2023 como el año más caluroso jamás registrado; la creciente sofisticación de las tecnologías de ingeniería genética; y el espectacular avance de la IA generativa, que podría magnificar la desinformación y corromper el entorno informativo global, haciendo más difícil resolver los desafíos existenciales más importantes.

Respecto a la expansión que ha habido en el último año de la inteligencia artificial, advirtieron que es una herramienta que tiene un gran potencial militar y de desinformación. "Afortunadamente, muchos países están reconociendo la importancia de regular la inteligencia artificial y están comenzando a tomar medidas para reducir el potencial de daño", aseguraron.

Además, en 2023 la Tierra experimentó en 2023 "el año más caluroso jamás registrado" y se produjeron enormes inundaciones, incendios forestales y otros desastres derivados de la crisis climática.

En 2023, los científicos decidieron rebajar de 100 a 90 los segundos restantes para el apocalipsis, los más cerca que el reloj había estado nunca de marcar su hora final, y este año optaron por mantener la misma hora. El Boletín advirtió de que estas tendencias "aumentan el riesgo de que estalle una guerra nuclear por un error de cálculo".

¿Qué es el Reloj del Apocalipsis?

El Reloj del Apocalipsis, también concido como 'Reloj del Juicio Final' o 'Reloj del Fin del Mundo', es un reloj simbólico que se utiliza como referencia para medir la cercanía de la especie humana a una supuesta "destrucción total y catastrófica" de la humanidad. Ideado por el Boletín de los Científicos Atómicos, corrige anualmente los minutos que quedan para la medianoche.

'The Bulletin of the Atomic Scientists' es una publicación académica dirigida al público en general y dedicada a temas relacionados con la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, que tiene en cuenta una variedad de amenazas globales que se ciernen sobre nuestra civilización para su característico reloj. Fue fundada en 1945 para alertar al mundo sobre el peligro de una catástrofe nuclear y ha contado entre sus miembros con Albert Einstein y Robert Oppenheimer, entre varias decenas de reconocidos científicos.

Esta agónica cuenta atrás se debe a que "las tendencias siniestras continúan apuntando al mundo hacia una catástrofe global", informó el Boletín en un comunicado. La situación actual es peor que la de 1953, cuando el reloj marcó dos minutos para la medianoche durante una de las etapas más tensas de la Guerra Fría, cuando tanto los soviéticos como los estadounidenses realizaron sus primeras pruebas con armas termonucleares.