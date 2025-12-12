Según el IV barómetro Etalentum de tendencias en Recursos Humanos, el 71% de las personas que buscan empleo gestionan procesos múltiples para elegir mejor

Etalentum, empresa especializada en selección de personal, ha hecho públicos los resultados de su IV Barómetro de Tendencias en Recursos Humanos enfocado en la percepción del candidato sobre los procesos de selección. Este estudio, realizado a partir de la experiencia obtenida en más de 2.000 procesos anuales y una encuesta a 700 personas, ofrece una novedosa perspectiva sobre las dinámicas del mercado de empleo en un momento de notable escasez de talento, problema que inquieta al 80% de las organizaciones.

El informe revela que la mayoría de los profesionales en búsqueda activa adopta una estrategia de gestión de ofertas simultáneas. Específicamente, el 71% de los solicitantes se presenta a dos o más procesos de selección a la vez. Esta táctica se fundamenta en la necesidad de no descartar oportunidades (38%) y para aumentar las opciones de superar los filtros automáticos iniciales (20%). Complementariamente, un 14% de los encuestados utiliza estas selecciones como una prueba para determinar su valor actual en el mercado.

La consecuencia directa de esta aproximación es que el candidato busca mantener abiertas las opciones hasta el final: el 36% admite intentar llegar a la fase de oferta en todos los procesos para comparar y escoger la mejor alternativa. Este comportamiento estratégico se contrapone al escaso 20% de candidatos que están dispuestos a concentrarse exclusivamente en su proyecto preferido, asumiendo el riesgo de perder otras propuestas.

La dinámica se complejiza significativamente con el factor temporal. El estudio indica que el 73% de los candidatos establece un límite de espera de entre una semana y 15 días. Este breve margen choca con los plazos reales de muchas organizaciones, lo que genera una queja frecuente entre los encuestados y provoca que los profesionales se decanten a menudo por la primera empresa que formaliza una respuesta. Esta falta de agilidad en los procesos de selección se identifica como un elemento negativo que agrava la problemática de la escasez de talento.

Movilidad profesional

En cuanto a los impulsores que motivan el cambio de puesto, el informe subraya que las razones trascienden la mera compensación económica, aunque continúa siendo un factor importante. Los dos factores principales para la movilidad profesional son la percepción de sentirse poco valorado (48%) y la ausencia de oportunidades de ascenso (40%). Además, un destacado 22% de los encuestados señala que padecer estrés crónico o una presión excesiva son factores determinantes para la búsqueda de un nuevo empleo.

Finalmente, en un contexto donde la empresa está obligada a ser más atractiva, el Barómetro Etalentum detalla los factores que más valoran los candidatos de la oferta de la organización: el 53% valora una cultura de trabajo positiva y un ambiente inclusivo, un 39% busca un liderazgo inspirador y el 35% exige valores alineados con los propios. El efecto de la opinión externa también es relevante, con un 21% destacando la importancia de haber visto recomendaciones de otros empleados en foros de empleo.

