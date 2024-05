Pablo González (Trivu): el precoz empresario activista del talento

El CEO de la plataforma Trivu, Pablo González, en el foro Taleñt celebrado en Madrid.

Pablo González (Sevilla, 1994) fundó la plataforma de recursos humanos Trivu en 2014 con tan solo 19 años. La empresa se dedica a acompañar a administraciones públicas y compañías en su proceso de transformación cultural y organizacional, además de promover la formación de los empleados y los equipos directivos. Algunos de sus clientes son grandes cotizadas del Ibex 35 como Inditex, Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Telefónica y Ferrovial.

En estos 10 años al frente de la compañía, ha sido reconocido por la Fundación Eisenhower como uno de los 32 líderes emergentes globales en representación de España, por la revista Forbes como uno de los 30 jóvenes españoles menores de 30 años más influyentes del mundo y por el portal financiero estadounidense Business Insider como uno de los 21 jóvenes menores de 35 años que están revolucionando el mundo de las start-ups españolas.

González estudió un grado en Administración y Dirección de Empresas (2012-2016) en el Instituto de Empresa (IE) y antes incluso de terminar sus estudios creó su firma, en octubre de 2014. "Trivu nació de una frustración personal, pensando que el mundo estaba cada vez peor, que no había nada que hacer... En mi familia no había antecedentes empresariales, aunque reconozco que mi padre tiene mentalidad emprendedora. Con 19 años, lo que necesitas es no tener consciencia de dónde te estás metiendo. Cuando uno emprende no sabe a lo que se enfrenta", explica.

¿La precocidad es una virtud o un defecto a la hora de emprender? "Cuando algo se dice que es precoz no suele tener un sentido positivo, pero a la hora de emprender no hay un momento concreto ni adecuado para hacerlo. Creo que el emprendimiento nunca es precoz ni tardío", añade.

Trivu organiza cada año tres foros como Sondersland, un encuentro de talento joven con ocho ediciones y más de 15.000 jóvenes participantes; Tour del Talento para activar, conectar y potenciar el talento que existe en cada rincón de España más allá de las grandes ciudades, y Taleñt, un evento en el que en su última edición han participado grandes empresas como EY, Meta, HP, Redeia, Agbar y Zurich... y también políticos como la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La experiencia de González va más allá de su compañía y en este tiempo ha aportado su granito de arena a entidades empresariales y benéficas como el consejo asesor de la Asociación Española de Directivos, es vicepresidente de la Red Empresarial para la Diversidad e Inclusión (REDI) y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Princesa de Girona.

Como experto en recursos humanos, el emprendedor sevillano da mucha importancia al trabajo en equipo, a las personas que rodean al directivo, y sostiene que al talento por fin se le está poniendo en el lugar que merece. "Para nosotros es especialmente crítico todo lo que se está generando en torno al talento, que es un movimiento y no únicamente algo como lo que se estaba haciendo hasta ahora con falta de visión y proyección a futuro", valora. González es un firme defensor de que el talento en España necesita un "gran pacto nacional por la educación"; garantizar un "entorno sano" con grandes políticas que promuevan la calidad del Estado del bienestar y la colaboración público-privada.

"Hay que contratar despacio y ser capaz de poner punto y final a relaciones laborales que no funcionan", remarca. A la hora de contratar a una persona, González cree que "no hay fórmulas mágicas" pero busca "buena gente", que no solo tenga las capacidades técnicas que el puesto requiere, que es lo mínimo que exige. "Desgraciadamente, esa calidad humana no siempre se puede ver en una entrevista de trabajo", lamenta.

El emprendedor andaluz reconoce, con todo, que "no todo en la vida es crecer y dar saltos hacia arriba, a veces hace falta parar, incluso retroceder, para coger perspectiva y también rodearte de gente que sea capaz de apoyarte en este tipo de situaciones". Y añade que en ese tipo de momentos profesionales son vitales las relaciones de confianza. "Cuando alguien no está aportando o cuando tú no eres capaz de aportar a esa persona creo que hay que ser lo suficientemente maduro y responsable para poner fin a esa relación y saber gestionar la situación de la mejor manera, sin dramatizar", indica.

Pese a su juventud, le gustaría que le recordasen como alguien apasionado de su trabajo, cercano y que intenta dar lo mejor de sí mismo cada día. "Todo siempre, y así lo intento, con una sonrisa, con ilusión, con ganas y lejos de la preocupación constante, de la negatividad y del pesimismo que a mí personalmente me agotan muchísimo", sentencia.