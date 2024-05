Hipotecas sin ahorros: cómo conseguirlas

Así se puede pedir una hipoteca sin aval.

Comprar una vivienda no se limita solo a elegir la propiedad en la que vas a residir. También hay que preocuparse por el dinero que hay que pagar cada mes para conservarla. Es decir, la hipoteca. Además, hay que ver la cantidad que se va a pagar antes de formalizarla. Es decir, el 20% del precio total de la vivienda más los gastos de impuestos, gestoría, notaría, que pueden oscilar entre un 10% y un 12%. Cuando no se cuenta con esa cantidad ahorrada, las posibilidades de contratar una hipoteca se reducen. Pero no desaparecen. Existen bancos que ofrecen una financiación del 100% del valor de tasación de la vivienda. Los hay, incluso, que cubren gastos. De esta manera, sería posible alcanzar una hipoteca sin ahorros.

En este tipo de casos, el banco dará una gran importancia al trabajo que tienes. Esto le aclarará si podrás hacer frente o no a los pagos que conforman la hipoteca. Por eso, ser funcionario es una de las claves para que la entidad se arriesgue a ofrecerte este tipo de hipotecas. Si no es tu caso, podrías conseguirlo si tu contrato de trabajo es indefinido y estable, es decir, si llevas varios años con este tipo de contrato. Esto puede darle garantías a la entidad de que podrías pagar tu hipoteca sin problemas.

¿Qué son las hipotecas sin entrada?

Las hipotecas sin entrada consisten en un producto financiero en el cual no será necesario contar con ahorros, puesto que el banco te otorgará el 100% del precio de la vivienda para su adquisición. Ahora bien, para poder optar a ella hay que cumplir con unos requisitos previos. Sin embargo, y aunque el banco te financie del valor de la vivienda, hay otros gastos relacionados con una compraventa a los que tendrás que hacer frente. Por tanto, lo ideal es que siempre tengas algo de dinero ahorrado antes de aventurarte a adquirir una casa, además de calcular la hipoteca previamente para conocer la cuota mensual final que deberás ir abonando.

Ventajas y desventajas de una hipoteca sin entrada

A la hora de decantarte por una hipoteca sin ahorros, es decir, en la cual no tengas que abonar una entrada, las ventajas que puedes encontrar son:

No necesitas tener acumulado ese 20% del precio de la vivienda que no suele financiar el banco.

Eso implica que no es necesario un gran desembolso de dinero inicial, aunque insistimos en no olvidar los gastos que se derivan de la compraventa.

Por ello, si habías ahorrado dinero porque desconocías la posibilidad de solicitar una hipoteca sin ahorros, lo puedes emplear con más holgura en esos gastos o en otros, como la compra de muebles, reformas…

Este producto financiero facilita el acceso a una vivienda propia con mayor rapidez. Es especialmente relevante como hipoteca para jóvenes sin ahorros.

Por su parte, las hipotecas sin entrada también tienen una serie de desventajas:

Plazo de devolución e intereses más altos.

Aquellas hipotecas que cubren por encima del 80% de la compra tienen unas cuotas mayores que el resto, ya que la cantidad que hay que devolver es mayor.

A consecuencia de lo mencionado, existe un mayor riesgo de impago, lo que supondría pagar por los intereses de demora o acabar en situación de ejecución hipotecaria.

Solicitar una hipoteca para pisos de bancos

Algunos bancos ofrecen mejores condiciones para los pisos que ellos mismos ponen a la venta, aunque la oferta es limitada. Lo normal es que haya listas de espera para acceder a una de estas viviendas, pero si estás dispuesto a esperar y consigues uno de estos pisos (y además tienes un buen perfil económico), es posible que el banco te conceda una hipoteca sin tener que aportar ahorros.

Disponer de garantías adicionales

A la hora de solicitar una hipoteca sin ahorros, es importante aportar al banco todas las garantías adicionales de las que dispongas. Entre ellas está presentar un aval, que se haría cargo de pagar la hipoteca en caso de que tú no pudieras. O también puedes poner como garantía otra propiedad, por ejemplo. En el caso de que no pudieras hacer frente a tu hipoteca, la entidad bancaria podría quedarse con la casa que has presentado como garantía, por lo que tienes que estar muy seguro de tus posibilidades económicas antes de decantarte por esta opción.

Que la tasación sea mayor que el valor de compraventa

Los bancos suelen financiar hasta el 80% del valor de tasación, por lo que si este es mayor que el coste del inmueble, podrías conseguir todo el dinero necesario. Aunque no es muy normal que la tasación y valor de compra de la vivienda difieran de tal forma que puedas llegar a permitirte comprar la casa sin necesidad de ahorros.

Si quieres solicitar una hipoteca sin ahorros, la entidad te hará un estudio pormenorizado y tendrás que aportar muchísima documentación que te permita asegurar tu posición económica antes de que la entidad dé el visto bueno a tu préstamo hipotecario.

¿Qué bancos ofrecen hipotecas sin ahorros?

Casi ningún banco ofrece abiertamente este tipo de préstamo hipotecario, lo que no significa que no puedas conseguirlo si cumples con sus requisitos de solvencia y estabilidad laboral o garantías. Todo es cuestión de negociar tu hipoteca con cada entidad. En cualquier caso, si te estás planteando comprar una casa o ya la tienes elegida, lo mejor es que compares las condiciones y tipos de interés que ofrecen los bancos en este momento.