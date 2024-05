Alberto Granados (Microsoft España): "En España vemos proyectos de inteligencia artificial que se pagan solos en seis meses"

PREGUNTA (P.) Una de las cosas que más preocupan ahora mismo de la IA es el impacto que va a tener en el mercado laboral. ¿Va a destruir empleo?





RESPUESTA (R.) Definitivamente, no. De hecho, y lo digo como algo basado en la experiencia que estamos viendo a nivel mundial, es todo lo contrario. Las compañías que están adoptando la IA más rápidamente generan mejores resultados, liberan de tareas a sus empleados y permiten que esa asignación de esfuerzo pueda pasar a nuevos proyectos, para los que se suele necesitar más gente, con lo que acaban contratando más.





P. Habla de las empresas que están adoptando ya la IA, pero yo le pregunto por el conjunto del mercado laboral. ¿No habrá recorte de empleos?





R. No. De hecho, esta no es la primera generación de IA. Ya vimos con el machine learning que determinados trabajadores se podían ver impactados y tampoco hubo destrucción de empleo porque se reubicaron en otras áreas. La digitalización, el ordenador, jamás ha provocado destrucción de empleo, pese a que se habló de que podía ocurrir. Todo lo contrario, ha generado probablemente la creación más rápida de empleo que se ha visto en la humanidad. Y esta IA en particular no está destinada a eso, no es el objetivo. El objetivo es ayudar a las personas, que tenga un impacto en el negocio y, por lo tanto, que ese círculo virtuoso genere aún más empleo. Creemos que es el momento de adoptar esta tecnología con velocidad, porque la clave que te va a diferenciar no es si aplicas inteligencia artificial o no, sino la velocidad a la que lo haces y también cómo lo haces.