Los sindicatos apuestan por revolucionar la movilidad y hacerla más sostenible

Vista del trazado ferroviario de la nueva estación de tren de Manuel - L’Enova. / AGUSTÍ PERALES IBORRA

6 Se lee en minutos Sara Cañada



Digitalización, inversión y planes de movilidad sostenible son solo algunos de los puntos clave que precisan las grandes infraestructuras para hacer frente a los desafíos actuales, conectados con la mejora tecnológica para reducir la contaminación y velar por un entorno cada vez más respetuoso con el medio ambiente.

Con tal de analizar la coyuntura actual de la movilidad y el transporte en la zona geográfica que compete al arco mediterráneo, Levante-EMV ha creado un Consejo Local de València compuesto por 17 entidades referentes a nivel autonómico y liderado por el comisionado del Gobierno para el desarrollo del corredor mediterráneo, el valenciano Josep Vicent Boira, con la presidencia del director del periódico, José Luis Valencia.

Este comité está formado por la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; la rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capilla; el secretario general de UGT País Valencià, Ismael Sáez; la secretaria general de CC.OO País Valencià, Ana García Alcolea; el presidente de la CEV y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Salvador Navarro; la presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de València (EVAP), Marta Iranzo; el secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente; la presidenta de la APV, Mar Chao; el expresidente de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de Castellón y catedrático de Computación e IA de la Universitat Jaume I (UJI) con proyectos de digitalización de la gestión portuaria, Francisco Toledo; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez; el presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata; la CEO de Transfesa Logistic, Idoia Galindo; el director de Hidrógeno Verde en España y delegado Institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Iban Molina; la directora de Educación y Conocimiento de la Fundación Repsol, Arantza Hernanz; y la delegada territorial de Red Eléctrica para la Comunitat Valenciana y Murcia, Maite Vela.

Este consejo de expertos se creó en el marco de la primera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por el grupo editorial Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación ‘la Caixa’, con el objetivo de reunir a todos los agentes implicados y crear un espacio de diálogo, que resulte en un marco de colaboración y compromiso y sirva como punto de partida para identificar y promover iniciativas empresariales y de gobernanza.

Las principales centrales sindicales UGT y CCOO tuvieron su representación y participaron en el análisis Dafo (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del corredor mediterráneo . En palabras del líder sindical de UGT, Ismael Sáez, València fue durante años «el semáforo de Europa» y alertó en la reunión del consejo local sobre la posibilidad de que esta circunstancia se repita si no se realiza el túnel pasante, una pieza clave en el corredor que «debería resolverse en un tiempo razonable, no en el 2050». Otra de las debilidades señaladas fue cómo obtener energía limpia, pues «a nadie le gusta tener cerca una central nuclear o un parque eólico y eso hay que resolverlo del mejor modo posible para evitar el mayor impacto paisajístico. Queremos ventajas competitivas en relación con la fabricación de energía limpia y barata, y no podemos desaprovecharla. Eso también alimenta al corredor».

El líder sindical de UGT también puso en valor el papel de los puertos de Alicante y Castellón en el corredor mediterráneo al igual que el de València, Barcelona o Algeciras. Por lo que atañe al tráfico marítimo, el modelo de doble plataforma habría sido una excelente opción, porque facilita el tráfico de mercancías de forma independiente al de pasajeros. A su vez, desde CCOO tildaron de imprescindible que se trabaje en las ampliaciones ya proyectadas de los puertos como el de València.

Por su parte, Comisiones Obreras achacó la situación actual en la que se encuentra el corredor a una "falta de planificación coherente y decisiones tardías" que de haber "actuado a tiempo" no habría existido. En relación a esto último, destacó que la inversión estuvo volcada durante "demasiados años en la alta velocidad", dejando de lado al ferrocarril de viajeros y las mercancías. Esto provoca que un cambio de diseño se convierta en un problema sobre las infraestructuras en servicio que termina pagando "el cliente final y la sociedad en su conjunto". Una tesis que comparte también UGT.

El corredor facilitará el acceso del área de influencia mediterránea española al mercado europeo, produciéndose "una basculación desde el corte hacia el sur, ya que actualmente el tráfico marítimo se lleva a cabo desde los puertos de Rotterdam, Hamburgo y Amberes, que presumen de una excelente conexión ferroviaria", destacó CCOO. Desde el punto de vista intermodal ya hay apuestas empresariales para mercancías con origen y destino Italia.

De hecho, la intermodalidad fue otro de los puntos en común de ambos sindicatos, una "asignatura pendiente" cuya aplicación supondría un antes y un después para esta gran infraestructura. Contar con un tren eléctrico, vehículos no contaminantes, apartaderos de derivación propia o terminales logísticas bien conectadas con todos los medios de transporte fueron solo algunas de las reivindicaciones de la líder sindical Ana García Alcolea.

En esa misma línea, Ismael Sáez defendió la compatibilidad del ferrocarril y las energías limpias: "Que el transporte ferroviario sea más limpio no significa que las carreteras desaparezcan ni que su uso no pueda efectuarse con vehículos eléctricos o no contaminantes. Nuestro uso del ferrocarril para el transporte de mercancías es mínimo en comparación con los países de nuestro entorno y supone un hándicap para la competitividad". Además, añadió que aplicar las nuevas tecnologías es una inversión que "merece la pena y que hay que explorar". En este sentido, apremió a modernizar infraestructuras y "ser capaces de utilizar estas herramientas para poder aprovechar las oportunidades que ofrecen".

Digitalización

Desplegar la digitalización permitirá poner a disposición de los usuarios información accesible y actualizada en tiempo real. "Cualquier puerto o aeropuerto que no la tenga no estará preparado para un crecimiento sostenible", declaró Ana García Alcolea (CCOO).

Noticias relacionadas

La vertebración del territorio para alcanzar la sostenibilidad y equilibrio social, ambiental y económico es crucial para ambos sindicatos, que apostaron por revolucionar la movilidad centrando sus esfuerzos en el ferrocarril y el autobús para facilitar los desplazamientos desde las localidades con menos población, para los que reclamaron implantar "servicios públicos básicos sin demora". CCOO propuso el euro taxi eléctrico a demanda para los municipios más envejecidos y promover los viajes compartidos. Para materializar esto reclamaron "una política de precios y ayudas directas" además de una tarjeta única. El líder sindical de UGT puso el foco en la necesidad de contar con toda una "red capilar" tanto viaria como ferroviaria. Y es que las infraestructuras tienen que ver con los ciudadanos, las empresas, la sociedad que la requiere. ¿Cómo conseguir este objetivo? Con la ayuda de una política de incentivos que incluya una fiscalidad justa. Un ejemplo serían los "eco-incentivos, que deben ir de la mano de un buen servicio y un buen precio", tal y como indicó Ana García Alcolea.

Entre las oportunidades de inversión actuales que ofrece la Comunitat Valenciana los sindicatos destacaron la construcción de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de Volkswagen. La elección del lugar no es casual, la "interconectividad a nivel mundial del puerto de València y la proyección del corredor hacia Europa han resultado clave", apuntó CCOO. Por su parte, UGT resaltó el atractivo del "puerto, proveedores y empresas del sector que pueden ayudar".