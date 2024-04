CaixaBank apoya con Tierra de Oportunidades a más de 1.000 emprendedores rurales. / CEDIDA

Abelardo Ripoll y Alexia Lozano son dos emprendedores rurales que desempeñan respectivamente actividades muy diferentes en entornos despoblados: 'Tierra de Arte', un proyecto familiar de alquiler vacacional que ofrece estancias rústicas y sostenibles en alojamientos singulares en San Jorge (Castellón), y 'La Cabrera', situado en el municipio segoviano de Otero de Herreros, enfocado a la ganadería caprina y producción láctea, y que busca un relevo generacional a la actividad de su familia.

Tanto 'Tierra de Arte' como 'LaCabrera' han sido dos de los cinco proyectos premiados de 2023 del programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank que persigue fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas. Más de 1.000 iniciativas concurrieron el año pasado a este programa, que incluye acciones de formación en sus comarcas.

Ambos emprendedores coinciden en las dificultades y retos que tienen por delante para llevar a cabo sus respectivas propuestas en el medio rural. “Es muy difícil emprender en un pueblo de 1.300 habitantes, la burocracia es complicadísima y no tenemos las mismas herramientas que en las ciudades. Sin embargo, hemos conseguido que se nos conozca en prácticamente todo el territorio español”, sostiene Abelardo Ripoll, impulsor de 'Tierra de Arte'.

“Me he dado cuenta de que tengo que digitalizar mi actividad y crear diferentes productos que pensaba que no agradaban al consumidor o que ya estaban obsoletos y que realmente sí se está demandando porque no existe en las grandes superficies”, asegura Alexia Lozano, del proyecto 'La Cabrera'.

Además de 'La Cabrera' y 'Tierra de Arte', también han resultado ganadoras las iniciativas 'Eco Rico Vegano', un negocio situado en Santa María de Guía de Gran Canaria que fabrica y vende comidas veganas elaboradas a partir de las verduras cultivadas en su propia finca; la cooperativa albaceteña de Paterna del Madera 'Pellets Astilla La Mancha', que fabrica pellets de madera a partir de la gestión sostenible de montes y 'TocarJugarMadera', una iniciativa en Gascones, en plena Sierra Norte de Madrid, que impulsa la recuperación de juegos tradicionales con juguetes de madera artesanales respetuosos con el medio ambiente.

El director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda, sostiene que “en la entidad estamos convencidos del impacto social positivo que el emprendimiento y la creación de empleo tienen en la revitalización y sostenibilidad de las áreas rurales, lo que a su vez promueve un futuro próspero para sus residentes. Al respaldar estos proyectos, estamos ofreciendo a las comunidades rurales la oportunidad de construir un futuro sólido y prometedor”.

Todos los proyectos ganadores comparten el mismo objetivo de lograr impulsar sus respectivos negocios en municipios con alto riesgo de despoblación, un fenómeno al alza en nuestro país, ya que el 48% de ellos se encuentran en esta situación al igual que la mitad de la superficie del país, según los últimos datos recientes de Eurostat. De hecho, España es el cuarto de Europa más afectado por este éxodo, siendo Asturias, Castilla y León y Extremadura las comunidades más afectadas.

Convocatoria 2024

Para la convocatoria de 2024, Tierra de Oportunidades se consolida, reforzando su capilaridad territorial y su dotación económica, que pretende extenderse a más de 40 provincias mediante convenios con los Grupos de Desarrollo Rural de diferentes comarcas españolas, así como entidades sociales que trabajan para evitar la despoblación. Asimismo, se ofrecerá a los emprendedores una red de alianzas, soluciones y recursos que les acompañarán en todas las fases de su proyecto, con la colaboración de otras entidades del grupo CaixaBank como AgroBank, MicroBank, la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, entre otras.

Entre mayo y junio se dará el pistoletazo de salida para que emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes -aunque en algunas comarcas se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes- y que facturen menos de 150.000 euros al año, pueden presentarse a las nuevas convocatorias propuestas en las provincias incluidas en la edición 2024. En esta ocasión el certamen se focalizará en el potencial crecimiento y creación de empleo rural, la innovación, el impacto social y la viabilidad de las iniciativas.

Desde su puesta en marcha en 2021, el programa Tierra de Oportunidades ha respaldado a más de 2.000 emprendedores y ha permitido firmar 71 convenios de colaboración con Grupos de Desarrollo Rural con el objetivo de impulsar el emprendimiento rural y la inserción laboral en estas zonas.