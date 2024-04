Manuel Ruiz (ARK Architects): acento andaluz en las nuevas mansiones de Abu Dabi

Manuel Ruiz en un solar de Sotogrande donde levantará Villa Niwa. / Luis de las Alas

Abu Dabi ha puesto sus ojos en las urbanizaciones más exclusivas de la Costa del Sol. Uno de los mayores exponentes de la construcción de lujo de Marbella, La Zagaleta (Benahavís, Málaga) y Sotogrande es el gaditano Manuel Ruiz, considerado el 'arquitecto de la luz' por gran parte de la prensa especializada y socio de ARK Architects.

Ruiz ha sido elegido para desarrollar dos mansiones por valor de 10 millones de euros cada una en la isla artificial de Hudayriyat, que abarca más de 51 millones de metros cuadrados y que va a redefinir el paisaje de la capital de los Emiratos Árabes Unidos. La isla de Hudayriyat es una de las grandes apuestas de los países del Golfo para atraer a los turistas con mayor poder adquisitivo gracias a una combinación de playas vírgenes, parques, zonas deportivas y tiendas de las firmas de moda más caras.

El arquitecto andaluz lleva haciendo realidad los sueños urbanísticos de los bolsillos más pudientes prácticamente desde que terminó sus estudios en la Universidad de Sevilla (1990-1995). "Acabé la carrera de Arquitectura en medio de la crisis económica de 1992 y a pesar del Premio Extraordinario de Fin de Carrera y del Premio Dragados que gané nadie me ofrecía trabajo y todo eran prácticas gratuitas", recuerda Ruiz. Esta realidad le hizo fundar, junto a dos aparejadores, su hermano Santiago Ruiz y Diego Suárez, su propio estudio de arquitectura ARK Architects en 1998, solo tres años después de licenciarse. "Creamos el estudio con la visión de llegar a construir, algún día, casas que pudieran suponer toda una experiencia para quienes las habitaran. Nos centramos desde el principio en viviendas unifamiliares en zonas residenciales de alto nivel", añade.

En esos años sus encargos eran diseños muy tradicionales y de inspiración andaluza pero la irrupción de internet fue haciendo que sus clientes le demandasen obras más modernas. "No hemos perdido la esencia, pero nuestros diseños se adaptan al entorno, a la naturaleza y a la luz en la que construimos. Somos hiperrespetuosos con el medio ambiente", comenta.

El gaditano, de hecho, tiene su propia visión sobre el lujo, un sector que no para de crecer gracias al empuje de economías como las del Golfo o China. "Nuestras villas no hacen ostentación, por eso hablamos de un lujo sostenible, que pone al humano en el centro del proceso de creación y que tiene en cuenta los materiales, la luz y el entorno natural. Es nuestra obsesión", valora. Tanto en la urbanización de La Zagaleta como en Sotogrande el índice de edificabilidad es muy bajo, por lo que sus ideas han calado entre los habitantes de la zona.

¿Cómo es la relación entre un arquitecto de lujo y un cliente que tiene capacidad para gastarse más de dos millones de euros en una casa? "Para mí es esencial que haya una buena relación con el cliente y la suerte que tengo es que muchos ya nos conocen, entonces ya tenemos mucho ganado. En 25 años trabajando hemos abandonado muy pocos proyectos, ya que el 95% de nuestros clientes se dejan guiar", explica.

Ruiz asegura, además, que los arquitectos deben diseñar pensando en el lugar donde se levantará la construcción y el cambio climático extrema las condiciones meteorológicas de regiones como el sur de España o los países de Oriente Próximo. "En ciertas zonas, el sol es muy vertical, por lo que se usan grandes voladizos y tecnología como la ventilación mecánica, la aerotermia, paneles solares y las chimeneas de ventilación natural... que hace posible que la temperatura dentro de los edificios sea estable", indica.

Sobre su nueva aventura emiratí sostiene que hay similitudes culturales con Andalucía tras siglos de arquitectura islámica en la Península, con ejemplos tan relevantes como la Alhambra, la mezquita de Córdoba y la alcazaba de Málaga. "Aunque parezca paradójico esos países están muy concienciados con la sostenibilidad", subraya.

El fundador de ARK Architects reconoce que es un inconformista y que no se queda con un solo proyecto que haya hecho pese a haber construido la villa más grande y sostenible de España: una residencia de lujo de 1.328 metros cuadrados sobre una parcela de 2.500 en Sotogrande, Villa Aire.

Ruiz es un defensor del uso de las nuevas tecnologías y no cree, en ningún caso, que la inteligencia artificial vaya a sustituir al humano en la arquitectura. "Nuestras obras se basan mucho en sentimientos irracionales, mientras que estas tecnologías van de la mano de lo racional", razona al tiempo que reconoce que cuando contrata a un nuevo empleado en ARK no mira el currículum. "Me quedo con la pasión y las ganas, quiero ver a gente que se dedica en cuerpo y alma y que sabe trabajar en equipo. El ego es el peor enemigo de un creativo", remarca.

La pasión que desprende Ruiz ha hecho que también experimente con diseños que nada tienen que ver con la edificación. En febrero presentó una colección de cuchillos para la firma portuguesa IVO Cautelarias. La colección apuesta por la piedra natural y cuenta con una ergonomía única.