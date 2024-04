Javier Oliván (Meta): "Veo mucho talento y emprendimiento en toda España"

Javier Oliván, director de operaciones de Meta Platforms / 'activos'

Javier Oliván (Sabiñánigo, 44 años) es un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar una persona inquieta, dotada con un extraordinario talento, de familia humilde y con facilidad para los idiomas. Nacido en Sabiñánigo, en donde realizó Primaria y Bachillerato, Oliván se ha convertido en el español que más alto ha llegado en Silicon Valley. Desde mediados de 2022, es el número dos de Meta Platforms, dueña de Facebook, Whatsapp e Instagram. Es decir, es la mano derecha de Mark Zuckerberg, máximo responsable de la empresa. Es uno de los ejecutivos españoles mejor pagados del mundo.

“Siempre me ha gustado estar en movimiento y no dejar pasar las oportunidades”, comenta en declaraciones a El Periódico de Aragón. Y añade: “He intentado trabajar en lugares que estaban a la vanguardia de la industria tecnológica. Por ejemplo, me marché a Alemania para trabajar en el sector de las telecomunicaciones, luego estuve en Japón en el momento en el que el país era pionero en desarrollo de dispositivos móviles y después me trasladé a California para cursar un MBA en Stanford. Mientras estudiaba en Stanford, me interesaron mucho los proyectos innovadores que se desarrollaban en Silicon Valley y poco después me incorporé a Facebook, que entonces era una startup”.

Licenciado en Ingeniería Automática y Electrónica Industrial en la Universidad de Navarra, en donde logró una nota de Cum Laude, es padre de dos hijos y está casado con una alemana a la que conoció durante su etapa como estudiante Erasmus en Múnich, donde se casaron. Este altoaragonés habla inglés, francés, alemán y japonés, además de español. Aficionado al parapente y apasionado del surf, llegó a Facebook hace 15 años después de trabajar como director de producto en Siemens Mobile, donde encabezó un equipo responsable del desarrollo de dispositivos móviles y de su lanzamiento al mercado. También estuvo en la japonesa NTT Data.

“Veo mucho talento y emprendimiento en toda España, y eso incluye a Aragón. La democratización de contenidos de formación ‘online’, herramientas de todo tipo -incluyendo inteligencia artificial-, y opciones de teletrabajo abren una serie de oportunidades que no estaban disponibles unos años atrás dependiendo de donde uno viniera”, asegura Oliván, a quien Zuckerberg lo ha descrito como "un líder increíblemente reflexivo, estratégico y analítico". Admite que siempre hay un factor de suerte en toda carrera profesional. “La suerte de estar en el momento apropiado en el lugar apropiado es determinante, pero también creo que con objetivos claros, mucho esfuerzo y toma de riesgos calculados se pueden mejorar significativamente las probabilidades de tener suerte”.

Se ha convertido en un referente en su tierra, donde hoy es difícil pasear sin que su nombre salga a relucir. Desde su experiencia, aconseja a los jóvenes emprendedores: “Deben perder el miedo y asumir riesgos. Hay una frase de un profesor de Stanford que siempre me ha llamado la atención: ‘Hay veces en las que al no asumir un riesgo, estás asumiendo un riesgo mayor’. Otra cualidad importante es creer que no hay nada imposible de aprender y saber que si te esfuerzas lo suficiente, puedes conseguirlo. Se trata de estar en constante cambio y aprendizaje.