Cristina Carrascosa, la asesora de 'criptos' con alma de diseñadora de moda

Tiene las cosas tan claras, que Cristina Carrascosa (Valencia, 1987) no necesita dar rodeos para hacer una afirmación. Es directa, fruto de una vida marcada por una trayectoria profesional ligada a la abogacía y a la necesidad de explicar conceptos de blockchain y de criptomonedas a quien no está familiarizado con el sector desde hace una década, cuando estas palabras apenas se utilizaban en España. Y aunque su carrera se ha ido tejiendo poco a poco siguiendo una lógica desde la universidad, lo cierto es que el derecho no fue su primera opción. De hecho, nunca lo fue, porque ella quería convertirse en diseñadora de moda.

"Mi madre me dijo que no era partidaria de una profesión así y que ella solamente me pagaría una carrera que tuviera con salidas. Y estudié Derecho", rememora. Como le gustaba estudiar desde bien pequeña, no le supuso una frustración vital. También siguió adelante gracias a un pacto entre madre e hija: "Me dijo: ‘Tú estudias derecho y en verano te pago los cursos que tú quieras de diseño de moda donde te dé la gana’", relata. Así que, al llegar las vacaciones estivales, Carrascosa hacía la maleta y se iba dos o tres meses a una escuela de prestigio de Londres.

Paradojas de la vida, cuando finalizó sus estudios universitarios, no quiso seguir con la ilusión que tenía años antes. "Lo dejé como algo que me gustaba mucho y hacía en mis ratos libres. Creo que es una equivocación confundir un hobbie con un posible trabajo", argumenta. "Como hobby -continúa- me gusta mucho, pero como trabajo creo que no me habría satisfecho tanto". Tras la licenciatura de cinco años, realizó un máster en Derecho Fiscal y Tributario y después otro en Asesoría Jurídica de empresas. "Ahí es cuando me di cuenta de que sí me gustaba trabajar como abogado, especialmente asesorando empresas y en temas fiscales", apunta.

Una pionera

A partir de ese momento, su vida profesional transitó entre Madrid, Valencia y Suiza, donde trabajó en despachos de abogados como Cuatrecasas, Écija y Pinsent Masons. Aterrizó en el mundo de las criptomonedas en 2014, cuando mencionar las monedas digitales significaba "estar loco" por no tener respaldo. Ahora es la única mujer española en el grupo de trabajo del Observatorio y Foro Blockchain de la Comisión Europea (CE).

El punto de inflexión se produjo en 2020. Ese año despidieron a una persona de su equipo y se dio cuenta de que no quería seguir trabajando en el despacho de abogados donde estaba en ese momento si no era con esa persona, y dejó su puesto. "Cuando me fui, los clientes de criptomonedas que teníamos me pidieron seguir trabajando conmigo, pero no tenía manos para atenderlos a todos. Fue una persona quien me dijo de montar un despacho entre los dos y de ahí nació ATH21", desgrana.

Carrascosa inició la andadura de ATH21, el primer despacho de abogados especializado en tecnología y criptomonedas, un año más tarde, en 2021, desde Valencia. Su cartera supera hoy los 200 clientes, factura cerca de un millón de euros y cuenta con 10 personas en sus oficinas. La firma ha trabajado con el Valencia CF y con el Grupo Palladium, entre otras compañías tradicionales, y dentro del sector con Bit2Me, Krypton y Polygon. El 90% de sus clientes son pymes.

Principalmente, ATH21 ha asesorado a empresas externas al mercado de las criptomonedas en temas de non fungible tokens (NFT), en diversificar sus modelos de negocios y cómo se pueden aprovechar. "Nunca he entendido el modelo de negocio de los NFT en general. Creo que tienen caso de uso muy concretos y se ha producido una ola de especulación a la que se ha subido mucha gente. Lógicamente, luego el mercado se ha drenado", señala sobre la caída en picado de la venta de NFT en los últimos meses.

El despacho de abogados no lleva litigios y tampoco casos de estafas. "Quiero que ATH21 esté enfocada en construir más que a la parte destructiva de todo esto. Aunque, posiblemente, si cogiésemos litigios ganaríamos bastante más dinero", bromea.

Carrascosa cree que todavía falta mucho por educar sobre blockchain, pero la evolución es bastante buena en los últimos años. ¿Hay futuro para las criptomonedas? "Ya lo estamos viendo con empresas de bitcoin, de ethereum y con los fondos tokenizados de BlackRock", apunta.