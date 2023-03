Plataformas de 'exchange' y cajeros de bitcoin: quién es quién en el universo español de las criptomonedas

Poco a poco, las criptomonedas se han hecho hueco en las finanzas de los españoles. Según un informe del Banco de España, estas monedas digitales movieron un volumen de transacciones de 60.000 millones de euros en 2021 solo en España. Es decir, unos 1.275 euros por habitante. Con estas cifras, España es el cuarto país con mayor importe de intercambios con monedas digitales, solo por detrás de Alemania, Francia y los Países Bajos.

‘activos’ ha seleccionado a 33 compañías, algunas inscritas en el registro de proveedores de servicios cripto del Banco de España y otras igual de conocidas, pero que no aparecen en el documento. Entre ellas hay plataformas de exchange, proveedores de cajeros de bitcoines y compañías que permiten recibir el sueldo en criptomonedas. Cabe destacar que la inscripción de una compañía en esta plataforma solo demuestra que cuenta con una estructura adecuada para cumplir con la ley de prevención del blanqueo de capitales, pero no implica en ningún caso una supervisión por parte del organismo. Este registro, en vigor desde hace un año, cuenta con 43 empresas y no suma nombres nuevos desde noviembre de 2022, cuando estalló el escándalo de FTX tras su bancarrota.

Sector en auge

El uso de las criptomonedas no deja de aumentar desde 2018. En los últimos cuatro años, según afirma el BBVA, su empleo se ha disparado el 900%. La capitalización del mercado de las monedas digitales supera los 2,5 billones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se estima que hay más de 350 millones de usuarios en todo el mundo. Existen más de 10.000 monedas virtuales a nivel mundial, una cifra que no deja de aumentar cada poco tiempo. Las más importantes son: bitcóin, ethereum, cardano y solana.

En España se calcula que hay más de 120 empresas ligadas al mundo de las criptomonedas, algunas son nacidas en el país y otras son filiales de compañías extranjeras. En total emplean a cerca de 1.100 personas, según la última Guía de empresas crypto elaborada por la comunidad CryptoPlaza.

Si nos fijamos en el ámbito inversor, en España hay ocho millones de personas que prefieren las criptomonedas frente a otro tipo de activos, muchos de ellos jóvenes.

Noticias relacionadas

La nueva realidad digital implica que el sector financiero deberá seguir abordando retos a medio plazo, como «la popularización de los criptoactivos», según afirmó recientemente el gobernador del Banco de España, Pablo de Cos, «para propiciar su sostenibilidad a medio y a largo plazo».

La regulación de las criptomonedas en la Unión Europea (UE), el Reglamento del Mercado de Criptoactivos (MiCA), podría entrar en vigor este mismo 2023.