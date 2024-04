Regalos por domiciliar la nómina en el banco: ¿Son realmente gratis?

Estos son los dos bancos que te van a cobrar 20 euros de comisión este agosto

Son muchos los bancos que utilizan las ofertas para la captación de nuevos clientes. Pueden llegar a ofrecer dinero por la domiciliación de una nómina o de los recibos de luz, gas e Internet. Suena irresistible, pero siempre queda la duda de si es realmente dinero gratis o si la promoción esconde algún truco. Desde HelpMyCash, dan las claves para entender esta práctica, extendida por la mayoría de bancos españoles.

La verdad sobre las ofertas de los bancos

Desde HelpMyCash apuntan que la respuesta a si estos regalos de los bancos son reales o no es "sí y no". El truco está en que debemos vincularnos con la entidad durante un tiempo determinado: " Las entidades buscan que se ingrese dinero en la cuenta todos los meses, que se gaste con las tarjetas de crédito, y mejor si se invierte en sus fondos de inversión, planes de pensiones o en los seguros que ellos mismos comercializan”, explican los expertos.

Así, aconsejan sacarle partido a tu nómina, eligiendo el banco que tenga el mejor equilibrio entre un buen regalo y el menor tiempo de permanencia. "Contratar productos extras es una opción, no un requisito”, señalan. Actualmente, las estrategias se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, aquellas entidades que buscan captar nuevos clientes ofreciendo una remuneración elevada a cambio de la nómina, de hasta el 5%, y por otro, bancos que regalan dinero en efectivo por estos ingresos periódicos.

Periodo de permanencia de los bancos

Una de las exigencias más habituales es cumplir un periodo de permanencia. “Por ejemplo, Banco Santander, que regala 300 euros para nóminas de entre 600 y 2.500 euros y 400 euros para ingresos que superen los 2.500 euros, exige un periodo de permanencia de dos años, un plazo que es razonable”, añade la cofundadora de HelpMyCash, Olivia Feldman.

Sin embargo, hay algunas entidades que llegan a exigir hasta cuatro años de permanencia, “un plazo demasiado largo, puesto que nuestras circunstancias pueden cambiar. Por eso, no es buena idea casarse con un banco durante mucho tiempo”, recuerda la experta.

Qué se recomienda antes y después de domiciliar la nómina

A la hora de cambiar la nómina de banco no hay que fijarse únicamente en el regalo. La cofundadora de HelpMyCash aconseja valorar en conjunto la oferta, “ya que si finalmente el banco no nos convence y queremos irnos antes de cumplir el periodo de permanencia deberemos pagar una penalización”. También el cliente deberá pensar si es capaz de cumplir las condiciones para acceder a la oferta y, sobre todo, si se adapta a las necesidades que tiene del día a día y ofrece los productos que realmente necesita. Por último, no debemos olvidar pagar los impuestos a Hacienda por el regalo recibido, tanto si es en efectivo, es un objeto físico o una remuneración.