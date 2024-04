La empresa de ciberseguridad Nymiz cierra una ronda de 2,8 millones de euros liderada por Swanlaab

Equipo de Nymiz. / NYMIZ

1 Se lee en minutos Redacción



La empresa vasca de ciberseguridad Nymiz ha cerrado este martes una ronda de inversión por valor de 2,8 millones de euros y bajo el liderazgo de la gestora hispano-israelí Swanlaab. La compañía ha detallado en una nota de prensa que la financiación servirá para potenciar la privacidad de datos en la era de la Inteligencia Artificial (IA) generativa mediante la anonimización y seudonimización de datos no estructurados. En la ronda también han participado el fondo francés Auriga Cyber Ventures y el organismo público Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), así como los accionistas Archipiélago Next, Kalonia Venture Partners y las aceleradoras Go Hub y Startup WiseGuys.

Sobre el objeto de la inversión, desde Nymiz han explicado que esta, la privacidad de datos, es una necesidad "cada vez más crítica" para aprovechar el potencial completo de los datos en aplicaciones de IA generativa, en tanto que ellos sostienen que ofrecen una solución que facilita la explotación segura y conforme a normativa de grandes volúmenes de datos. En esa línea, el consejero delegado de Nymiz, Óscar Villanueva, ha enmarcado que "la demanda de soluciones que permitan a las organizaciones explotar el valor de sus datos sin comprometer la privacidad de los usuarios es más alta que nunca".

Noticias relacionadas

Por otra parte, la compañía ha asegurado que el capital obtenido también servirá para reforzar la plantilla y el desarrollo en los mercados de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Del lado de los inversores, el socio de Swanlaab, Juan Revuelta, ha explicado la apuesta en que Nymiz tiene "una propuesta altamente diferencial y se está posicionando como un líder indiscutible en la protección de la privacidad de la información y el conocimiento, crítico en la era de la IA generativa".

"Su potencial para escalar globalmente y transformar el tratamiento de datos privados es enorme y estamos muy ilusionados con formar parte de su viaje", ha agregado Revuelta. De su lado, el socio fundador de Auriga, Geoffroy Rosset, ha manifestado que quedaron "muy impresionados por la calidad del equipo fundador, la eficiencia del producto y la tracción inicial demostrada por Nymiz".