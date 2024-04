Los analistas reciben con mucha desconfianza la última rectificación de Grifols

Logro de la farmacéutica Grifols difuminado. / Luis Tejido - EFE

La última rectificación de Grifols, que este jueves ha elevado su ratio de endeudamiento de 6 a 8,4 veces, incide más en la desconfianza de los analistas hacia la información transmitida por la farmacéutica al mercado. La compañía está en el ojo de huracán tras el informe publicado por Gotham el pasado 9 de enero que le acusaba de "maquillar sus cuentas". Desde entonces, el valor ha perdido hasta un 40% de su cotización y la Comisión Nacional del Mercado de Valores se vio obligada a realizar una investigación en la que concluía que no veía necesario reformular las cuentas, aunque sí encontraba "deficientes relevantes". A pesar de los esfuerzos de la empresa por tranquilizar al mercado, los títulos no retoman el vuelo y apenas escalan han escaladao 1,7% y al filo de las 16.30 descienden levemente. ¿Por qué el mercado no se fía de lo que dice el fabricante de hemoderivados?

Pedro Echeguren, analista de Bankinter, lo tiene claro. En el informe diario que realiza la casa de análisis se recomienda vender títulos del valor y se expone que el precio objetivo sigue en suspenso por "falta de información fiable". Sus propios cálculos arrojan un ratio de endeudamiento de 9 veces su Ebitda, por encima incluso de las 8,4 veces afirmadas por Grifols ayer al cierre de mercado. "Han admitido que han engañado y siguen teniendo un endeudamiento elevadísimo", señala el analista de iBroker, Antonio Castelo.

Los títulos en Bolsa podrían estar también sufriendo el "cierre de posiciones en corto" y cierta especulación para aprovechar la volatilidad que sufre la acción desde enero. Aunque no se ha demostrado ningún tipo de "fraude contable", Javier Cabrera, analista de la casa XTB, señala que la información presentada "tiende a la confusión" y eso inevitablemente "transmite desconfianza". Cabrera también apunta a que la compañía mantiene un endeudamiento muy elevado.

Venta de activos

El mercado ha perdido la confianza y solo hay una manera de recuperarla. "Me fiaré cuando el endeudamiento caiga mucho, y para que caiga, porque no parece posible que aumente a través de un aumento de generación de caja, tendrán que vender activos", explica Castelo. Y como las empresas son conscientes de la situación de Grifols, "querrán tirar el precio a la baja". Por tanto, deberá vender aquellos activos que más valgan.

Por otra parte, Ignacio Cantos, analista de Atl Capital, asegura que "no hay ninguna novedad negativa", aunque en términos como el ebitda de Haena o Biotest es "un poco más alto de lo que se descontaba". Ahora los inversores están esperando a la próxima fecha clave en el 'caso Grifols', la presentación del nuevo plan estratégico de la compañía, que tendrá lugar en un mes y medio. Otro punto importante para el mercado es el vencimiento de bonos por valor de 1.000 millones de euros este año. En un principio, los inversores estiman que puede hacer frente al pago, pero no es una garantía. "Han ido dando explicaciones. El negocio no es malo y en teoría han apartado a la gente negativa de la empresa", explica Cantos. Se refiere al abandono de sus funciones ejecutivas por parte de los miembros de la familia fundadora, Raimon Grifols y Víctor Grifols Deu, y el nombramiento de Nacho Abia como nuevo consejero delegado, responsabilidad efectiva desde el pasado 1 de abril. La duda es si todo esto será suficiente.