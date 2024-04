"Hay gente que ha perdido mucho dinero": un cambio en la cadena de videojuegos Game desata la ira de sus clientes

Tienda Game / Game

Un cambio en la política de las tiendas de videojuegos Game ha desatado la ira de sus clientes en redes sociales. Desde hace años —más de quince, según algunos de los consultados— la cadena mantiene un programa de socios mediante el cual les recompensa con puntos por sus compras, puntos que pueden canjearse posteriormente al adquirir nuevos productos.

"Te dan puntos por cada euro gastado. Y cada 400 puntos, equivale a un euro que puedes gastar en tienda", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA uno de los afectados. "Hasta ahora esos puntos se podían acumular y nunca caducaban. Pero hace unos días decidieron cambiarlo y ahora los puntos caducan al año. Encima no avisaron. Han quitado puntos de hace más de un año a gente que tenía acumulados hasta cien euros sin que puedan hacer nada".

Los compradores habituales de Game se fueron enterando de la nueva política al leer a otros en Twitter y comprobar en la web que muchos de sus puntos estaban caducados. Además, el pasado martes 2 de abril la empresa envió un email a cada socio informándole de los puntos que le quedaban, de la política de caducidad y del nuevo sistema, por el que cada euro pasa a convertirse en seis puntos (menos que antes).

Desde entonces, la cascada de quejas ha sido masiva. "Va siendo hora de que Game desaparezca de una putísima vez", escribió el famoso youtuber Alexelcapo. "Espero que con esto de los puntos que han hecho sea la buena".

Los usuarios relatan situaciones en las que han perdido el equivalente a 30, 100 y hasta 200 euros acumulados de un día para otro. "Hay gente que ha perdido mucho dinero", dice Carlos Ortega, cliente habitual que ha resumido en su cuenta de Twitter todo lo que ha ocurrido. Ortega, como otros usuarios, recopiló información para probar que la política era que los puntos no caducaban. Sin embargo, un contrato del programa de socios y las propias instrucciones del sistema explicadas en la web oficial indican que sí. De hecho, esta es la explicación que ha proporcionado la empresa a algunos medios (Game no había respondido a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en el momento de publicar este artículo): que ha aplicado de forma retroactiva una cláusula que siempre estuvo ahí y que, por tanto, no está obligada a avisar.

Mensajes contradictorios del community manager

¿Qué ha pasado y qué opciones tienen los clientes afectados, si es que tienen alguna?

"Hemos indagado y visto que, al menos en versiones de la web de abril del año pasado, sí se menciona que los puntos caducan. Lo que pasa es que el community manager respondió en 2021 y en 2023 a distintos usuarios que no caducaban", explica Rubén Sánchez, de la asociación de consumidores Facua. "Yo pensaba que era un error del community manager hasta que he visto a un usuario compartir un correo electrónico de soporte en el que la empresa le dice que los puntos no caducan. La empresa tendría que aclarar esto".

La cláusula de caducidad —concretamente, que los puntos dejan de tener validez el 31 de diciembre del año siguiente al que se consiguieron— aparece en un contrato de socio de 2015 que han recuperado los usuarios de Twitter a través de archive.org, una web en la que se guardan páginas de internet antiguas. Sencillamente, no se había aplicado hasta ahora. Otra cosa que choca a los clientes es que se ponga en marcha en abril y no en diciembre, momento en el que se supone que caducan los puntos.

Los afectados se están animando entre ellos a denunciar la situación en Consumo, porque entienden que al menos deberían haber avisado con tiempo de la 'nueva' política para poder gastar sus puntos. "Leo gente que dice que es para cuadrar cuentas o quitarse deudas de encima porque podría cerrar", dice Ortega. "Ni idea. Pero ni los trabajadores sabían del cambio". Un vistazo a las cuentas de la empresa muestra que en 2022, último balance presentado, las tiendas registraron ventas por valor de 258 millones de euros y beneficios de 2,8 millones. Son cifras inferiores a las de antes de la pandemia, pero igualmente positivas.