La inflación de las torrijas: su coste se dispara en tres años y en la calle ya se venden a 7€ la unidad

La torrija de Katz (Madrid) / Katz

Hacer torrijas será este año entre un 72% y un 87% más caro que hace tres años, cuando la inflación empezó a escalar, sobre todo por la espectacular subida del precio del aceite de oliva debido a la sequía y las malas cosechas. Así lo revelan sendos análisis —uno de la EAE Business School y otro de la plataforma de inversión eToro— basados en los datos de inflación del INE, que cogen el precio final al consumidor, y en los de materias primas que publica semanalmente el Ministerio de Agricultura.

"El año pasado hicimos el mismo estudio y subían un 30%, una barbaridad", dice Javier Molina, analista senior de eToro, cuyo análisis está basado en el precio de las materias primas. "Este año suben menos, pero sigue subiendo. Así que desde 2021 es una subida del 87%".

"En febrero", añaden desde la escuela de negocios, donde analizan los datos del INE, "la inflación impactó especialmente en los alimentos que se usan para hacer torrijas. Destaca el aceite de oliva, con un incremento del 67% en el último año. Pero los huevos registraron un aumento cercano al 5% interanual, el azúcar un 4,1%, el pan un 2%... Solo ha registrado un ligerísimo descenso la leche. Aunque el IPC de la electricidad y el gas ha bajado con respecto a 2023, no ha sido suficiente para compensar la subida los alimentos. El precio de la torrija ha crecido un 72% en los tres últimos años".

Aunque en sus orígenes eran un dulce destinado a las mujeres que acababan de dar a luz (se consideraba que al llevar leche estimularían la producción de leche materna, según investigó la periodista e historiadora gastronómica Ana Vega), las torrijas son ahora uno de los platos típicos por excelencia de la Semana Santa. Prepararlas en casa es sencillo: basta comprar un pan especial (o usar la barra del día anterior), cortarlo en rebanadas y remojarlas en leche infusionada con azúcar y canela. El pan empapado resultante se pasa por huevo batido y se fríe en abundante aceite de oliva. Cuando están secas, se rebozan en más azúcar. Versiones recientes las hacen al horno en vez de fritas. Sea como fuere, las torrijas son una elaboración fácil, que no requiere grandes dotes culinarias y sale relativamente económica.

A precios de mercado, una barra de pan hecha torrijas cuesta unos 5,17 euros. Si de ahí salen ocho unidades, son 0,64 euros por torrija. El ingrediente más caro es el aceite de oliva: poniendo que usamos un tercio de la botella, porque hace falta bastante para freírlas bien, estaríamos hablando de 3,3 euros.

"Lo del aceite es lo más fuerte. Pero yo creo que no subirá más", considera Molina. "Conocí a las fundadoras de Pago de Espejo [una pequeña productora de aceite de oliva de Jaén] y me contaron que ahora venía una buena producción. La cuestión es si va a bajar el precio, porque esto es lo típico que sube y ya no vuelve a bajar".

Aunque la producción de aceite de la campaña 2023-2024 es ya superior a la de la anterior y ha superado las expectativas del Ministerio de Agricultura, sigue siendo un 27% inferior a la media de los últimos cuatro años (y a menos oferta, más altos los precios). El ministro del ramo, Luis Planas, ya ha subrayado el "reto extraordinario" del sector oleícola de "mantener unos precios estables", pero también ha reconocido que las subidas de precios no están provocando una gran disminución del consumo. Es decir, que, al menos de momento, la gente sigue comprando aceite de oliva aunque esté a casi diez euros el litro.

¿Y en pastelerías, qué?

Los analistas de eToro se decidieron a hacer el estudio sobre el precio de las torrijas pensando en la gente que las hace en casa, pero creen que para el año que viene tendrán que observar qué pasa en la calle. "Es un tema que me alucina", dice Molina. "Yo las hago en casa, pero este año salí a comprarlas a una pastelería y me costaron 3,5 euros cada una. Quizá el año que viene tengamos que hacerlo desde ese lado y comparar cuánto las suben los establecimientos".

Javier Cocheteux es uno de los dos fundadores de Pan.Delirio, una reconocida pastelería artesanal de Madrid (el otro fundador es su padre, del mismo nombre). En 2022, la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid les concedió el premio a la mejor torrija tradicional de Madrid. Las torrijas de Pan.Delirio cuestan 26 euros el kilo, aproximadamente 5,5 euros por unidad, según el fundador (aunque en su web aparece la unidad a 7 euros). Cocheteux explica que entre el año pasado y este no han subido el precio. "El aceite está más caro, pero no lo hemos repercutido", dice. "Lo usamos en algunas elaboraciones. Tampoco hemos subido el precio del pan, porque es un producto bastante sensible. Lo que hemos hecho es subir otros productos que son más de compra por impulso".

La elaboración de las torrijas en una repostería es un poco distinta a la que se hace en casa, principalmente porque su punto de partida es hacer el pan. En su caso, la torrija normal se hace con pan de brioche y la torrija estrella (la que recibió el premio) con roscón de reyes. "El brioche son tres días de elaboración; el roscón, seis días. La de roscón va al horno. La de brioche, frita y bañada en almíbar con naranja", continúa. La pastelería pretende vender entre 4.000 y 5.000 torrijas en lo que dure la Semana Santa, aunque la de roscón la mantiene a la venta todo el año. Según la guía de las mejores torrijas de Madrid elaborada por la web especializada Gastroactitud, las de Pan.Delirio están entre las más caras pero no son las que lideran el ranking: gana la pastelería Nunos, con torrijas creativas (las han tenido de ron, de cerveza...) a 30 euros el kilo. La media, sin embargo, está a unos 3 euros la unidad.