El hotel con más habitaciones del mundo tiene 7.351 y está en Malasia

El turismo mundial toma aliento y se prepara para batir todos sus récords este verano, después de registrar una Semana Santa muy positiva para el sector. Todos se disponen a dar lo mejor de sus negocios: aerolíneas, profesionales y, en el centro, los hoteles. En este barómetro recogemos los hoteles más grandes, por cantidad de habitación. El rey está en Malasia, se llama First World Hotel y tiene 7.351 habitaciones.

El segundo y tercer puesto se lo lleva Las Vegas, con The Venetian and The Palazzo, de 7.117 habitaciones, y MGM Grand Las Vegas+ The Signature, con 6.852. Y es que esta ciudad de Nevada (Estados Unidos) es la que más se repite en el ranking; está repleta de hoteles enormes. España no aparece en la lista.