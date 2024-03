A la espera del Hard Rock de los indios Seminola

En septiembre de 2012, uno de los empresarios inmobiliarios que explotaron con la burbuja del ladrillo y aspiraba a resucitar, Enrique Bañuelos, presentó a través de su sociedad Veremonte el proyecto BCN World. Consistía en comprar a la Caixa los terrenos aledaños a Port Aventura para desarrollar un gran centro lúdico, hotelero y con casino incluido. Un mini Las Vegas en Tarragona. Al cabo de tres años, Bañuelos abandona y la Generalitat reinicia la búsqueda de una solución. Encuentra el interés del grupo estadounidense Hard Rock.

Once años y medio después de idas y venidas, el proyecto sigue embarrado a la espera de un nuevo informe administrativo mientras desde Hard Rock el silencio es la única respuesta ante los intentos de contactar con ellos. Empresas como The Value Retail -promotora de los centros comerciales de lujo de la Roca y las Rozas- que estaban en el proyecto para explotar las tiendas no se han retirado del proyecto, según fuentes cercanas a este grupo.

Desde la empresa hotelera Palladium, propiedad de la familia Matutes, que gestiona hoteles de Hard Rock en Marbella, Ibiza y Tenerife, confiesan que no les interesa el modelo. Fuentes del sector del juego afirman: "Desde Hard Rock deben estar meditando si la rentabilidad estimada inicialmente puede sustentarse si reinician con el nuevo plan".

Las inversiones previstas en la última etapa se estimaban en 2.000 millones. Mientras tanto, Criteria, el instrumento inversor de Caixa y propietario de los terrenos estima su valor en 130 millones de euros. El compromiso estipula que una vez se firme el acta definitiva para desarrollarlo, Caixa venderá a la sociedad Incasòl de la Generalitat y esta automáticamente a Hard Rock. Pere Aragonès, president de Catalunya, afirmaba en una entrevista a ElPeriódico, que la Generalitat no destinará "un solo euro" a un proyecto que no le genera "entusiasmo".

El modelo que pretende Hard Rock en Tarragona sería el segundo de este estilo en Europa, donde ha empezado a construir uno similar en la costa ateniense de Grecia. Incluye, además del casino, un rascacielos en forma de guitarra eléctrica, que competiría visualmente con las atracciones de Port Aventura. De acabar realizándose, sería el quinto casino de Catalunya. Tres de ellos: Peralada, Barcelona y Tarragona están operados por el Grupo Peralada, propiedad de la familia Suqué. El Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar por Cirsa, del fondo de inversión Blackstone.

La expansión de Hard Rock en el sector de los casinos más allá de Estados Unidos se impulsó tras el cambio de propiedad en 2007. Pertenece desde entonces a la tribu de los indios Seminola de Florida, una de las más ricas de aquel país y en cuya cartera de negocios las apuestas es una parte fundamental. Como compañía no cotizada, las cifras que existen son muy limitadas. La publicación Forbes estima en 5.900 millones su facturación. La agencia de calificaciones S&P , que le ha otorgado un rating a su deuda de BBB, indica que Seminole Tribe, propietaria de Hard Rock, cuenta con 1.600 millones en tesorería para sus operaciones de juego y espera un cash flow anual en 2024 de 2.500 millones. WCreemos que Hard Rock es altamente estratégico para la TribuW, garantizando su expansión por EEUU y el extranjero.

Una expansión de marca por todo el mundo en que Hard Rock, más allá de las mesas de juego, ha apostado fuerte por el futbolista del Inter Miami (club que patrocina), Leo Messi. Este da nombre al primer menú (hamburguesas y bocadillos) para niños que elabora Hard Rock. "Es un honor ser el primer atleta que se asocia con una marca histórica ligada a grandes leyenda de la música", señaló Messi al firmar el contrato.