Grifols rebota un 20% en la apertura del mercado tras el desplome de este jueves

La crisis de Grifols, tras asomarse al abismo en bolsa, en diez claves.

Las acciones de Grifols se ha disparado este viernes un 10% en la apertura de la Bolsa y al filo de las 10.00 de la mañana sube un 20%, tan solo un día después de haber celebrado su reunión con analistas por la publicación de sus cuentas anuales, que no han sido auditadas aún por KPMG. Las acciones de la compañía han permanecido bloqueadas y no han marcado precio hasta las 9.10 de este viernes. Tras la presentación de resultados con analistas, los títulos de la compañía de hemoderivados se hundieron en la negociación de este jueves un 34,93% registrando la peor sesión en Bolsa de su historia y marcando su acción un precio de 7,584 euros (mínimos de marzo de 2012). La farmacéutica también ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el periodo establecido contractualmente por las partes en relación con la realización de la 'due diligence' confirmatoria por parte de Haier ha concluido con un resultado "satisfactorio".

Tras volver a casar las ofertas, las acciones de la compañía han lleado a liderar los ascensos del Ibex 35 con un aumento del 18,49% a las 11.45 horas, con sus acciones intercambiándose a un precio de 8,650 euros. La firma, que ha presentado sus resultados no auditados, ha asegurado que "ha recibido confirmación por escrito de KPMG de que espera completar sus procedimientos internos y emitir su opinión de auditoría antes del 8 de marzo de 2024, adelantándose a la fecha límite de la legislación española vigente".

Asimismo, Jaime Costos, actual miembro del consejo de administración de Grifols, no ha firmado las cuentas anuales publicadas este jueves por la compañía de hemoderivados al estar ausente "por motivos personales" en la reunión del consejo de administración celebrada ayer en Barcelona. No obstante, la compañía ha asegurado que Costos no ha manifestado "disconformidad ni oposición alguna con la documentación remitida", según figura en el informe anual de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Los estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido preparados de acuerdo con las NIIF y aprobadas por el consejo de administración de Grifols", según asegura la compañía.

Conferencia con analistas

La firma de hemoderivados ha anunciado en su reunión con analistas que el presidente ejecutivo y consejero delegado de Grifols, Thomas Glanzmann, se convertirá en presidente no ejecutivo de la empresa a partir de 2025. Glanzmann ha explicado que este cambio está "en línea con las prácticas de buena gobernanza" y que durante este año trabajará mano a mano con Nacho Abia, que asumirá el cargo de CEO de la empresa a partir del próximo 1 de abril.

Ha añadido que como parte de los trabajos para mejorar la gobernanza de la empresa, implementarán "mejoras relevantes siempre que sea necesario". "Simplificaremos estructuras y no realizaremos ninguna nueva transacción con partes relacionadas", ha dicho en referencia a Scranton y las dudas vertidas por Gotham City Research acerca de la relación entre ambas sociedades.