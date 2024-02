La SEC pregunta a Coca Cola Europacific Partners por 12.000 millones en activos intangibles

Archivo - Imagen archivo de Coca-cola / EUROPA PRESS - Archivo

El supervisor de los mercados financieros de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), cuestiona a Coca-Cola Europacific Partners por sus estados contables del ejercicio 2022. En concreto, la SEC mantiene bajo el foco 11.874 millones de euros clasificados como activos intangibles con vida útil indefinida de la mayor embotelladora del gigante de bebidas refrescantes y corresponden a los acuerdos que la embotelladora que preside Sol Daurella mantiene con su matriz estadounidense The Coca-Cola Company por derechos de embotellado.

Entre los accionistas de Coca-Cola Europacific Partners destaca la firma española Olive Partners con el 36% de las acciones -el 57,43% de estos títulos pertenecen a Sol Daurella a través de Cobega y el 21,35% al empresario valenciano Javier Gómez-Trenor-, seguido de la matriz estadounidense con el 19,17%.

“A 23 de febrero de 2024, hay un comentario abierto sobre la política contable de larga duración de la compañía y elementos relacionados con el tratamiento de los derechos de embotellado de The Coca-Cola Company como activos intanbigles de vida indefinida”, indica Coca-Cola Europacific Partners en su informe financiero anual. A cierre del ejercicio 2022, esos activos estaban valorados en 11.874 millones.

La compañía apunta en sus resultados que ya ha respondido a los comentarios de la SEC y continúa interactuando con los funcionarios del regulador estadounidense.

"Si se reevaluara la política contable de la compañía para limitar la vida económica útil de los activos intangibles al resto términos contractuales de los acuerdos del embotellador con The Coca-Cola Company, los estados financieros consolidados históricos y actuales de la compañía necesitarían ajustarse para reducir el valor razonable de los activos intangibles y los pasivos por impuestos diferidos", defiende.

Coca-Cola Europacific Partners sostiene que no tiene efectos en el resto del balance y los efectos en sus cuentas "no serían monetarios" y no afectarían la generación y el uso de dividendos.

Los resultados consolidados no auditados de CCEP contenidos en este comunicado se prepararon de acuerdo con su contabilidad existente, que la compañía cree que son apropiados y consistentes con los aplicados durante la preparación de estados financieros auditados del período anterior.

Gana un 9,5% más

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ganó 1.669 millones de euros en 2023, lo que supone una mejora en su beneficio neto del 9,5% frente a los 1.521 millones de 2022.

Los ingresos de la compañía del año pasado alcanzaron los 18.302 millones de euros frente a los 17.320 millones de 2022 (+5,5%), mientras que el beneficio operativo mejoró hasta 2.339 millones desde 2.086 millones (+12%).

Coca-Cola Europacific Partners ha comunicado también este viernes que, junto con Aboitiz Equity Ventures, ha completado la adquisición de Coca-Cola Beverages Philippines (CCBPI) a The Coca-Cola Company (KO).