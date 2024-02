Ikea anuncia rebajas en sus productos tras alcanzar un beneficio récord de 148 millones

Foto de una tienda de Ikea / Redes sociales

El magnate de los muebles y remodelación de casas ha anunciado un beneficio máximo histórico de 148 millones de euros en España, durante el ejercicio fiscal del pasado año 2023. Esto ha supuesto un crecimiento del 68%, con respecto al ejercicio anterior -año 2022-.

Podríamos decir que Ikea es el poderoso en el mundo de las casas. Todo lo que tenga que ver con las mudanzas, equipamiento de tu hogar y todo tipo de electrodomésticos, hasta alguno que no conocías y que después de comprarlo es un must que ya no dejas de usar.

El crecimiento de Ikea en 2023

De hecho, quién no ha dicho algún domingo cualquiera "vamos a Ikea y aprovechamos y comemos ahí". Es uno de los planes por excelencia, en el que por mucho que no tengas ninguna necesidad de ir, vayas a mirar sus novedades o a planificar tu nueva cocina con sus asesores. Y si ya después de mirar todo tipo de mubles haces una parada en su 'restaurante' para disfrutar de una comida mientras deliberas los muebles que te quieres llevar, aún mejor. De hecho el área de food de Ikea se elevó hasta los 71 millones de euros en el ejercicio de 2023, frente a los 62 millones con respecto al año anterior, 2022.

Bajada de precios en Ikea tras los beneficios del 2023

Tal y como han anunciado desde Ikea España, estos beneficios les van a permitir invertir en la reducción de algunos de sus productos. Por tanto, van a destinar un total de 33 millones de euros en España para bajar el precio a más de 1.300 productos. Pero más allá de la bajada de precios en sus productos, también han anunciado una bajada en los servicios de transporte de la compañía.

Al mismo tiempo, Ikea sigue apostando por la venta 'online', a través de la cual facturó 465 millones de euros en el año financiero 2023, lo que supone un 24% de la facturación total.

Expansión de Ikea y aumento de plantilla

A un año vista, la empresa se había marcado como objetivo expandirse y aumentar sus tiendas. Tras el cierre del año 2023, han tenido un claro crecimiento, que se ha traducido en la apertura de 24 nuevas tiendas. Esta difusión ha llevado a la empresa aun crecimiento de la plantilla a un 2,6%, sumando un total de 10.016 trabajadores.