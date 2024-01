Cómo negociar una hipoteca con éxito en tiempos de euríbor bajo

Bajada de las hipotecas: esto es lo que ocurrirá con las fijas, variables y mixtas / EPC

3 Se lee en minutos Redacción



Con un 2024 que se espera crítico para las hipotecas, cada vez es más importante tener en cuenta una serie de factores que pueden ser clave para negociarlas. Y es que los préstamos hipotecarios no son productos cerrados, puede llegarse a acuerdos con las entidades bancarias, incluso si ya te ofrecen unas buenas condiciones. Ya no solamente es cuestión de abaratarla, sino de adaptar sus características a tus necesidades.

Hay que tener en cuenta absolutamente todos los aspectos relacionados con la hipoteca. El primero, y más importante, es el tipo de interés. Con un interés rebajado, se pagan menores cuotas. También habrá que ver las comisiones. Es importante negociar con los bancos para que apliquen ciertas comisionees, como la de apertura, la de amortización anticipada, la de subrogación o la de novación.

Cabe destacar, por otra parte, los productos asociados. Puedes llegar a un acuerdo para que no te suban el interés si no contratas ciertos productos del banco que cuesten dinero, como seguros, planes de pensiones, etc. Es importante también el importe. Si tienes pocos ahorros, tienes la opción de negociar con varios bancos para que te financien más del habitual 80% de la compra de la vivienda. Y, por último, el plazo de devolución. Puedes solicitar a la entidad que te ofrezca un plazo más corto o más largo que el que tienen sus ofertas comerciales.

Una clave: el sueldo

Las condiciones mejorarán si el sueldo del hipotecado es alto. Entonces, estará en posición de exigir a la entidad un interés más bajo. Por ejemplo, un interés fijo del 2,85% (la media del mercado está en el 3,45%), un tipo variable de menos de euríbor más 0,50% (la media del mercado está en el euríbor más 0,70%) o una hipoteca mixta con un tipo fijo inicial del 2,50% a 10 años. Y también podrá pedir menos vinculación. La mayoría de los bancos piden domiciliar la nómina y contratar dos de sus seguros (hogar y vida) para ofrecer sus mejores intereses. No obstante, si lo negocias y tu perfil es bueno, muchas entidades te ofrecerán su mejor interés sin vinculaciones o solo con la nómina.

Sin embargo, si la situación económica es estándar, la cosa cambia. Si tienes un trabajo normal con un sueldo medio, será más complicado negociar unas condiciones mucho mejores que las que los bancos ofrecen por defecto. Lo más factible en este caso es luchar por unas menores comisiones de amortización anticipada, novación y subrogación. La más fácil de reducir hasta el 0% es la de amortización parcial, y hacerlo te saldrá muy a cuenta: así podrás adelantar pagos sin coste para ahorrarte intereses.

Si se tienen pocos ahorros, y no se cuenta con el 30% de entrada que exigen la mayoría de los bancos para poder acceder a una hipoteca, se puede pedir la financiación de más del 80%. Si lo negocias, algunos bancos pueden concederte una hipoteca que financie más del 80% del valor de la vivienda, que es el importe máximo habitual. Así, necesitarás menos ahorros para comprarte una casa.

En caso de que quieras negociar en solitario, se recomienda pedir la hipoteca en varios bancos, cuantos más, mejor. Siempre habrá más posibilidades de encontrar a un banco dispuesto a mejorar algún aspecto de su hipoteca. En todos los casos, es importante pedir hablar con el director de la oficina y preguntarle cuáles son las mejores condiciones que podría ofrecerte. Porque es el que tiene más experiencia en el sector, el que sabe qué márgenes de negociación tiene su banco y el que cuenta con mayor libertad para cambiar las condiciones de la oferta, aunque la última palabra la tendrá siempre el Departamento de Riesgos del banco.

Una vez vistas todas las ofertas, es recomendable elegir la mejor que se haya conseguido y presentarla a otras entidades. Con un poco de suerte, te harán una contraoferta que iguale o mejore esa propuesta. Puedes repetir este proceso varias veces hasta conseguir las condiciones que pretendías (o unas que se acerquen).