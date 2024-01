Reducción de la jornada laboral: Trabajo la aprobará aunque no haya acuerdo con CEOE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / Eduardo Parra - Europa Press

La mesa de diálogo social que abordará la reducción de la jornada laboral en España sin que implique recorte salarial se reunirá este mismo jueves 25 de enero, para empezar sus trabajos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, subraya que España debe reducir la jornada laboral, que lleva "40 años congelada" en España, y recuerda que ésta es una de las medidas comprometidas en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar.

En concreto, este acuerdo contempla reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. Entre medias, la idea es que en este 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comprometió este lunes a llevar la reducción de la jornada laboral hasta la 37,5 horas al seno del diálogo social, con sindicatos y patronal, pero lo llevará a cabo aunque la parte empresarial no esté de acuerdo. También acometerá una reforma del despido para que se adecúe con la Carta Social Europea y conseguir que sea "disuasorio".

Son las principales conclusiones que ha dejado la vicepresidenta en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso para presentar las principales líneas de actuación de Trabajo para esta XV Legislatura. Díaz aseguró que la reducción de la jornada, que beneficiaría a 12 millones de asalariados en el sector privado, será el principal reto de su departamento, de manera que centrará buena parte de los esfuerzos de la cartera en el marco del diálogo social.

Defendió que la reducción del tiempo permitirá "mejorar la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social".

A la ministra le gustaría que ese acuerdo para reducir el tiempo de trabajo cuente con el apoyo de sindicatos y patronal, pero no ha descartado la posibilidad de que sea "bipartito" y la parte representante de los empresarios no se sume. "A mí me gustaría que fuera tripartito, si no puede ser tripartito, será bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social", explicó.

Díaz, además, defiende que la reducción de jornada laboral es "clave" para mejorar la productividad en el país. Asegura que con la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas 2025 sin merma salarial se "cambiará" un modelo de mercado laboral que obliga a los trabajadores a "vivir sin derechos".

CEOE defiende que se haga "sector a sector"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no descarta hablar de la reducción de la jornada laboral, aunque puntualiza que esta se debe hacer "sector a sector" y en "cada mesa de negociación, como se ha hecho siempre".

"Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores con más productividad que tienen menos jornada. No todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector, en cada mesa, que es como se ha hecho siempre", indica Garamendi durante su participación en el foro de 'Innovación Turística-Hotusa Explora'.

El PP critica la "imposición" del Gobierno

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado este martes que el Gobierno quiera "imponer" la reducción de la jornada laboral, cuando una medida así debería ser el resultado de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, que son quienes la ejecutarían.

El portavoz económico del PP ha señalado que trabajar menos horas y cobrar lo mismo "está bien como concepto general", pero ha insistido en que es un tema que corresponde acordar a sindicatos y empresarios y que no debe ser una "imposición" del Gobierno.

Además, ha argumentado que la jornada laboral en España ya está, en promedio, por debajo de las 37 horas y media, aunque hay sectores donde el promedio supera las 40 horas y otros, como el de los funcionarios, que están por debajo.