Un inversor español pone el foco en un histórico edificio de cinco millones de euros para convertirlo en un centro geriátrico

Ubicado en el número 18 de la Rúa do Vilar, en pleno casco histórico de la capital gallega, a solo unos metros de la Catedral, el Pazo de Monroy “es el edificio más caro que se vende actualmente en Santiago”, subrayan desde la inmobiliaria VipKel Consulting, en cuyo portal se detallan las características del histórico inmueble, que está a la venta por un precio de cinco millones de euros: “Es un palacio renacentista del siglo XVI, una joya arquitectónica de casi 2.000 metros cuadrados. Su ubicación es envidiable, comunica con dos de las calles más emblemáticas de la ciudad, las rúas do Vilar y da Raíña”. En las últimas semanas, diferentes empresas e inversores han puesto el foco sobre esta “joya arquitectónica” de Compostela. De hecho, desde la agencia inmobiliaria que gestiona su venta subrayan el decidido interés que ha mostrado un inversor español en la adquisición del edificio para convertirlo en un centro geriátrico. No obstante, en VipKel indican que todavía no hay nada cerrado y que siguen en conversaciones con otros posibles compradores.

Subrayan que las llamadas que más se repiten son aquellas de grupos interesados en darle un uso hotelero al histórico inmueble, situado a solo 100 metros de la Catedral, si bien esta es una opción inviable, puesto que “el Concello no permite el uso hotelero en el edificio, lo cual dificulta su venta”. No obstante, desde la inmobiliaria destacan que el anuncio de venta del histórico inmueble ha despertado gran interés y confían en cerrar pronto la operación.

Además de su privilegiada situación, en pleno corazón de Santiago, destacan que el Pazo de Monroy, propiedad de una familia compostelana, se encuentra en muy buen estado. “Es un activo con muchas posibilidades y fue reformado entre 2010 y 2015. La fachada principal, que da a la Rúa do Vilar, está presidida por cinco escudos familiares y otro más en la fachada que da a la Rúa da Raíña”, describen en VipKel, con sede en A Coruña, oficinas en la capital gallega y en cuya cartera figuran diferentes edificios históricos que están a la venta en Compostela. En este sentido, destacan que son una agencia que trabajan con portales inmobiliarios de otros países, lo cual les permite, subrayan, “proyectar en el extranjero la oferta de venta de históricos edificios como el Pazo de Monroy”.