Este es el aviso de Sanidad sobre el futuro de MUFACE para 2024

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, compuesto por unos servicios centrales y 52 direcciones provinciales y oficinas delegadas de atención al colectivo. Proporciona prestaciones sociales y asistencia sanitaria únicamente a los funcionarios del Estado.

Preocupación de los funcionarios por MUFACE

Tras la entrada de Mónica García, portavoz de Más Madrid y en las listas de Sumar durante las últimas elecciones, en el Ministerio de Sanidad, muchos funcionarios expresaron preocupación por el futuro de MUFACE a corto plazo. Sin embargo, desde el partido de Yolanda Díaz han asegurado que no es su "prioridad", tranquilizando a los mutualistas.

Mónica García siempre se ha mostrado crítica con el sistema de MUFACE, y por eso en Sumar se contemplaba la integración progresiva de todos los funcionarios pertenecientes a la mutualidad en el sistema de salud pública de la Seguridad Social. Algunos expertos han advertido que este hecho podría provocar la saturación, todavía más, de la sanidad pública que ya cuenta con listas de esperas muy elevadas.

La confirmación de Hacienda sobre el futuro de MUFACE

Cabe recordar que Muface depende directamente del Ministerio de Hacienda y Función Pública y la ministra María Jesús Montero ha confirmado lo dicho por García: "Muface no se va a tocar". Otra cuestión supone que, los expertos llevan tiempo avisando que la viabilidad económica del modelo no es sostenible y que necesita una inyección de capital para que las aseguradoras que se encuentran dentro del plan no abandonen el modelo.