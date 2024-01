Consultorio de pymes: ¿Cuál será el coste por trabajador que deberé asumir si suben el SMI?

Dos trabajadores consultan un ordenador. / Shutterstock

¿Cuál será el coste por trabajador que deberé asumir si suben el SMI?

En el momento de responder esta pregunta el Ejecutivo aún no ha definido cuál será la subida del SMI para 2024 y, tras la segunda reunión de negociación con los agentes sociales, no parece que se vaya a alcanzar un acuerdo. Responsables del Ministerio de Trabajo han amenazado con que, si no existe cesión por parte de la patronal, se acordará la subida fuera del diálogo social solo con los sindicatos, que han propuesto una subida del 5% o más.

Parece que ni el comité de expertos ni los criterios que la directiva europea sobre salarios mínimos -que recogen coste de la vida, renta per cápita y distribución por sectores o territorios y la evolución de la productividad- serán tenidos en cuenta por el Ejecutivo. Esta vez será, sorprendentemente, la no aceptación de los empresarios de una subida que nada tiene que ver con esos criterios lo que determinará el alza. Es un o lo tomas o lo dejas, lejos de lo que entendemos como diálogo y solución negociada, y, además, acompañado de castigo a los empresarios.

Dado lo anterior, le trasladaré el coste de los tres escenarios posibles. Las organizaciones empresariales proponemos el 3% y hasta un punto más en función de la evolución de la inflación para este año y el siguiente. Es exactamente la misma fórmula pactada con sindicatos a nivel nacional para la subida salarial. Esto supone un SMI de 1.112,4 euros en 14 pagas, 1.297,8 euros en 12 pagas para este año. Actualmente el SMI es de 1.080 euros en 14 pagas y 1.260 e en 12 pagas. Por su parte, Trabajo propuso una subida del 4%. Eso supone un SMI de 1.123,2 euros en 14 pagas y 1.310,4 euros en 12 pagas, valores que podrían alcanzarse también con la propuesta de la patronal si la inflación este año por encima del 3%. Y las organizaciones sindicales abogan por el 5% o más, 1.134 euros en 14 pagas y 1.323,77 euros en 12 pagas. Hay que sumarle además la cuota empresarial de 425 euros, puesto que es SMI bruto.

Es decir, en este escenario, y siempre hay que ponerse en el peor, el coste empresa por 12 pagas sería de 1.768,77 euros en 2024 frente a 1.663,83 en 2023. En definitiva, el coste por trabajador/año en 2024 sería de 1.260 (salario más cotización empresa) más que en 2023.

¿Por qué vuelve a subir el coste de la energía? ¿No hay ninguna ayuda?

A partir de este mes el Gobierno va a ir eliminando las rebajas del IVA en las facturas de la luz y del gas. Hasta la fecha, ambos suministros contaban con una rebaja especial en este impuesto, por lo que los consumidores, muchos de ellos pequeños negocios, han pagado en 2023 un gravamen de solo el 5% frente al 21% que vendría a ser el habitual. Ahora el IVA será del 10%.

Ahora bien, dos cosas que pueden aliviar esta subida del IVA en los suministros. La primera, si trabajamos como autónomos desde casa, pues se acaba de admitir que los autónomos puedan deducirse el IVA de los suministros, algo que hasta ahora solo se aceptaba en la renta y por la parte del domicilio afecto a la actividad. La segunda es que muchas administraciones regionales y municipales cuentan con ayudas para paliar el coste energético de pymes y autónomos, así que hay que consultarlas.

Tengo una deuda de 10.000 euros con la Seguridad Social y no me dejan fraccionarla si no ingreso 2.000. ¿No podré jubilarme?

Así es, aunque llevamos años solicitando que se modifique. A sus 58 años, mire la posibilidad de declarase en concurso como persona física sin actividad económica puesto que la nueva ley concursal establece quitas de hasta 10.000 euros con Hacienda y la Seguridad Social.