La CEOE se descuelga del acuerdo para la subida del salario mínimo en 2024

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, presenta los principales datos del Barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) / Gustavo Valiente - Europa Press

1 Se lee en minutos EFE



El presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado que la CEOE "no va a estar en el acuerdo" para subir el SMI porque el planteamiento puesto encima de la mesa el lunes por el Gobierno es "un chantaje".

Noticias relacionadas

En la presentación del barómetro de enero, el líder de ATA ha criticado que el Ministerio de Trabajo les advirtiera en dicha reunión de que la subida del SMI sería superior a la inicialmente propuesta por el Gobierno, del 4 %, en caso de que los empresarios no se sumaran al pacto. Si la patronal, que propuso un incremento del 3 %, se descolgara del pacto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, avisó de que el incremento sería mayor, tal y como reclaman los sindicatos que plantean un alza de al menos el 5 %.

Amor ha criticado estas palabras y ha recordado que "en el espíritu del diálogo social no tiene cabida ni la amenaza ni el chantaje". "La CEOE ya se ha pronunciado, que no va a estar en el acuerdo", ha dicho Amor, al tiempo que ha recordado que el Ministerio de Trabajo ha rechazado dos de las peticiones que los empresarios llevan años reclamando, una bonificación para el sector agrario y la indexación del SMI a los contratos públicos. Así, la CEOE acudirá a la próxima reunión del próximo viernes pero "la respuesta ya la tienen, nosotros no vamos a entrar en el chantaje".