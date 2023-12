Así serán las novedades y ventajas fiscales de los autónomos en 2024

Ofertas de empleo para autónomos en Madrid. / SHUTTERSTOCK

En España hay más de tres millones de trabajadores autónomos, según los datos del Ministerio de Trabajo. Pese a lo que muchas personas creen, ser autónomo es más sencillo de lo que parece. Bajo esta premisa nace "La Guía del Freelance", elaborada por Malt y TaxDown, con el objetivo de explicar el mundo fiscal y contable y ofrecer algunas recomendaciones para que los trabajadores a cuenta propia puedan centrarse exclusivamente en el trabajo y no en la administración.

Además, esta guía también es útil de cara a los próximos desafíos de los autónomos en 2024, ya que este año entrarán en vigor varias novedades y ventajas fiscales que, de no asimilar correctamente, podrían repercutir de manera directa en el trabajo del empleado.

Novedades fiscales para los autónomos en 2024

Ajustes en el sistema de cotización en función de los ingresos reales

La cotización del autónomo será el porcentaje que determina la cuota mensual a pagar a la Seguridad Social y cambia según lo que decida cubrir el autónomo. En 2024, la carga se reducirá para aquellos profesionales con menos ingresos y aumentará para los de tramos superiores. La cuota mensual de los tramos 1, 2 y 3 se reducirá entre un 2,1% y un 3,8%, los tramos 4,5 y 6 permanecerán igual y los tramos del 7 al 15 aumentarán entre un 2,5% y un 6%.

Régimen especial de franquicia del IVA

Esta novedad hace que el límite de facturación quede establecido en 85.000 euros anuales, por lo que los autónomos que no superen esta cantidad no tendrán que hacer liquidaciones trimestrales y anual del IVA. El régimen entrará en vigor en 2025, pero ya se empiezan a sentar las bases.

Declaración de la Renta obligatoria

A partir del próximo año, todos los autónomos tienen la obligación de presentar la Declaración de la Renta, independientemente de su facturación o ingresos. Hasta ahora, solo tenían la obligación de presentarla aquellos trabajadores que superasen los 1.000 euros anuales.

Mejoras en las ventajas para los autónomos en 2024

Kit Digital

Este es un programa de ayuda económica que permite impulsar la transformación digital mediante el diseño y optimización de páginas web, gestión de redes sociales, etc. A partir de 2024, las Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles ya pueden solicitar este bono digital siguiendo una serie de requisitos básicos: estar al día con las obligaciones fiscales y la Seguridad Social, estar inscrito en el Censo de empresarios y no incurrir en incompatibilidades de subvenciones.

Cuota cero

Los requisitos para pagar cero euros en la cuota de autónomos son no haber estado dado de alta como autónomo en los últimos dos años, no ser autónomo colaborador, no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social y estar dado de alta en la tarifa plana estatal. Para 2024 esta cuota, que hasta ahora solo es posible en la Comunidad de Madrid, Murcia, Baleares, Andalucía, La Rioja y Canaria, también estará disponible para los trabajadores a cuenta propia de Extremadura.

Ventajas para los autónomos que seguirán disponibles en 2024

Tarifa plana

Esto permite que los autónomos disfruten de una reducción en la cotización durante los primeros meses de actividad. De esta forma, el pago del primer año se queda en 85,71 euros y puede ser prorrogable por otro año más siempre que se acredite que los rendimientos económicos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Beneficios para colectivos

Noticias relacionadas

Estas están destinadas a mujeres menores de 35 años, hombres menores de 30, víctimas de violencia de género o terrorismo, personas con discapacidad o para la maternidad.

Gastos deducibles

Estos gastos pueden reducir la base imponible del IRPF y pueden ser corrientes, un porcentaje del IVA del vehículo particular, gastos como luz, agua, internet o electricidad si se trabaja desde casa, y cursos o formaciones.