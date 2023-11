Nuevo Gobierno de Milei: su competidora Bullrich, ministra de Seguridad, e incertidumbre en Economía

Javier Milei junto a Patricia Bullrich. / Twitter

Como si fuese un reflejo de los mítines que han aupado a Javier Milei a la presidencia de Argentina, la formación de su nuevo Gobierno se ha convertido en un auténtico rompecabezas en las últimas horas: algunos nombres designados para desempeñar un cargo se han quedado fuera y otros han aparecido por obra de magia en el nuevo elenco de ministros. El líder de La Libertad Avanza había previsto viajar a Estados Unidos, pero debido a la incertidumbre que sobrevolaba el resultados final de su gabinete decidió suspender la visita. Todavía quedan incógnitas por resolver, algunas de ellas de gran relevancia, como la figura que ocupará el cargo de ministro de Economía, pero el resto de puestos se han ido despejando.

Uno de los ministerios que no han variado desde los primeros rumores ha sido el de Patricia Bullrich. La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) será la ministra de Seguridad de Argentina, un cargo que ya ocupó entre 2015 y 2019 bajo la Administración de Mauricio Macri. Su primera experiencia como ministra le llegó hace dos décadas, entre 1999 y 2001, cuando lideró el Ministerio de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa. Bullrich ya había adelantado a los medios de comunicación nacionales hace días la posibilidad de que se le ofreciera este cargo y finalmente se ha cumplido la previsión. Durante la campaña electoral, Bullrich y Milei se acusaron duramente entre ellos, pero todo quedó olvidado tras la primera vuelta, con ella en tercer lugar. Ante esta nueva posición, la ex candidata anunció su apoyo al ultraderechista por "la obligación de no ser neutrales" ante la remontada de Sergio Massa, figura del continuismo del peronismo.

El misterio ronda el Ministerio de Economía, punta de lanza de Milei para ejecutar la eliminación del Banco Central y avanzar hacia la dolarización de la economía, entre otras propuestas del nuevo presidente para acabar con la inflación del 150% que asola al país en la actualidad. Si se cumplen las expectativas, el cargo recaerá sobre Luis "Toto" Caputo, ministro de Finanzas y titular del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri. En principio, y a falta de confirmación oficial, el gabinete ha ofrecido el puesto al llamado "Messi de las finanzas". El propio Milei aseguró en una entrevista en televisión emitida el miércoles de noche que “es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, sin lugar a dudas”. Aunque no es garantía del éxito.

La elección del futuro ministro de Economía se enrareció al salir el nombre de Luis Caputo al estrado, quien llevaba meses diseñando la futura gestión en secreto con La Libertad Avanza. Mientras tanto, Emilio Ocampo, agitador de la idea de dolarizar la economía y liquidar el Banco Central, colaboraba a cara descubierta con Milei durante la campaña electoral. Milei le había propuesto presidir la institución con el fin de cerrarlo para eliminar la inflación, pero se echó a un lado al conocer que Caputo podría ser ministro de Economía porque discrepan sobre el modo de actuación alrededor de los títulos de deuda (Leliqs).

Por otro lado, la oficina del presidente electo ha confirmado la elección de Horacio Marín como presidente y CEO de YPF. Ingeniero químico de formación y presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol hasta la fecha, Marín será el responsable de llevar adelante el plan de privatización de la petrolera, que actualmente está controlada en un 51% por el Estado.

Nuevas y viejas caras en el Ejecutivo

Además del puesto que ostentará Bullrich y a falta de conocer al nuevo ministro de Economía, los otros 6 ministerios serán ocupadas por nuevas y viejas caras que ya han pasado alguna vez por un Ejecutivo argentino. Nicolás Posse será el jefe de gabinete de Milei. Se trata de un hombre de confianza del libertario, a quien conoce desde que ambos trabajaron entre 2009 y 2017 en la iniciativa privada "Corredor Bioceánico Aconcagua" que bbuscabaunir los océanos Atlántico y Pacífico por medio de un trazado ferroviario de alta tecnología en el cruce de la Cordillera de los Andes. El Ministerio de Interior será ocupado por el economista Guillermo Francos, ex director ejecutivo por Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante cuatro años durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Guillermo Ferraro, por su parte, será el nuevo ministro de Infraestructuras. Ha sido presidente del Banco Bisel y director del Banco de Entre Ríos y del Suquía, además de ocupar la vicepresidencia de Nación Servicios entre 2005 y 2007 durante la presidencia de Néstor Kirchner y formar parte del funcionariado de la secretaría de Industria bajo el gobierno de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003. La periodista, ex vicepresidenta de la Ucedé y ex militante en Pro antes de sumarse a La Libertad Avanza Sandra Pettovello liderará el 'súper ministerio' de Capital Humano, que absorberá las carteras de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Respecto a la dirección de la Asministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), será el economista Osvaldo Giordano, y no Carolina Píparo, primera designada para este puesto, el encargado de la institución. Hasta ahora era profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, fue subsecretario de Empleo cuando Domingo Cavallo fue ministro de Economía entre 1991 y 1996 y desempeñó la labor de consultor del Banco Interamericano de Desarrollo entre 1992 y 2014.

Las relaciones exteriores serán manejadas por Diana Mondino, antigua directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los másters en dirección de empresas y en finanzas de la Universidad CEMA, ha ocupado puestos directivos en compañías como Pampa Energía, Banco Supervielle o Bodegas Bianchi. Mariano Cúneo Libarona se encargará de la cartera de justicia. Es conocido por haber sido el abogado de la cuñada del ex presidente argentino Carlos Menem, Amira Yoma, durante el escándalo político 'Yomagate' en una supuesta operación de narcotráfico de cocaína.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas será presidido por investigador principal de la institución y miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria Daniel Salamone. Por último, Leonardo Cifelli será el secretario de cultura. Es productor de espectáculos musicales y teatrales y ocupó el cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2017.