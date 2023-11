¿Apurado por las compras navideñas? La paga extra de Navidad llega estos días

El Black Friday estimula las compras compulsivas / Agencias

Llega noviembre y empiezan los gastos extraordinarios de lotería, cenas de empresa, compras por el Black Friday, regalos navideños, el amigo invisible con los grupos de amigos y hacer frente a una Navidad que se espera que la más cara de la historia. En septiembre, el índice de precios al consumo (IPC) de los alimentos reflejó alzas interanuales del 10,5%.

En particular, el aceite de oliva registró en septiembre una nueva subida del 10,1% que eleva al 67% su inflación anual. Volvieron a subir los precios del azúcar (que es el 40,5% más caro que hace un año), los huevos (tasa anual del 11,5%) y el porcino (una inflación del 14,4%). Sin embargo, bajaron ligeramente los del pollo (-0,2% en el mes y +2,5% en el año) y la leche, que pese al recorte mensual del -0,7 acumula una subida anual del 11,9%.

Si ante este panorama de compras estás pensando en cuando te llegará la paga extra para poder hacer frente a estos pagos, aún hay que esperar un poco. Para aquellos trabajadores que no tengan la paga extra prorrateada en doce mensualidades, las empresas suelen pagar esta nómina entre el 15 y el 25 de diciembre. La fecha depende de cada empresa, como todas las nóminas ordinarias, y no hay un día regulado por ley.

Funcionarios y pensionistas

En el caso de los empleados públicos y los funcionarios se rigen por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta normativa dice que las pagas extraordinarias son dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias. Los funcionarios suelen cobrar a finales de noviembre o principios de diciembre.

Los pensionistas también cobran su paga extra de Navidad en torno a los días 23, 24 y 25 de noviembre.

Sin 'paguilla' extra para los jubilados

Los pensionistas españoles no tendrán este año 'paguilla' extra en enero. Los pensionistas no disfrutarán de este ingreso por segundo año consecutivo tras la última reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno.

Esta 'paguilla' básicamente es un pago extraordinario para los jubilados con el objetivo de contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo por la diferencia entre la subida media anual real del Índice de Precios al Consumo (IPC) y la previsión del Gobierno.

Sin embargo, la última ley sobre las pensiones apunta que la revalorización se hace en función de la inflación media de los últimos doce meses (de diciembre a noviembre) y, por tanto, ya no hace falta hacer este prorrateo en enero.