Los efectos económicos de la Lotería de Navidad: crea empleo y aumenta un 10% la venta de coches

Un hombre compra Lotería de Navidad en una administración del Estado. / Archivo - Un hombre compra lotería en una Administración de Lotería | Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

'El Gordo' trae esperanza, alegría, ganas de compartir un momento de felicidad con tus allegados, pero si además toca en tu provincia, lo más probable es que el optimismo se expanda también a la economía del territorio. Es la principal conclusión a la que llegan los investigadores Morteza Ghomi, Isabel Micó-Millán y Evi Pappa en su artículo científico 'La propagación sentimental de los premios de lotería: Evidencias de la lotería de Navidad española', publicado en ScienceDirect. Para ellos, no hay mejor receta económica para un territorio: "A nivel regional, los premios de lotería aumentan significativamente las licencias de automóviles, reducen el desempleo e intensifican la creación de empleo y los precios", aseguran.

El Sorteo Extraordinario de Navidad se ha convertido en una tradición de gran magnitud social. Son muy pocos los que no comparten décimos con la familia, con amigos, con los compañeros de trabajo o que compra boletos allí donde ha pasado las vacaciones. Precisamente por esta razón, el Sorteo Extraordinario de Navidad cuenta con una participación extremadamente alta y sus efectos se sienten a mayor escala. Cuando un premio cae en una provincia, el optimismo es compartido con las personas que viven en ella, acentúa el consumo y mejora sus condiciones macroeconómicas. Por término medio, las provincias ganadores reciben un golpe de ingresos equivalente al 0,2% de su PIB, una cifra que escala hasta el 3,4% en las provincias que reciben el mayor premio per cápita.

Uno de los primeros cambios visibles es la venta de vehículos. Según las estimaciones de los investigadores, la tasa de crecimiento de las licencias de automóviles aumenta un 10% en las provincias ganadoras. El empleo también recibe parte del optimismo generado por haber ganado la lotería. En promedio, después de que una provincia gane un premio de 1.000 euros per cápita, la tasa de desempleo cae lentamente hasta un 0,3% durante un año y se mantiene significativamente más baja en los 20 meses siguientes al impacto inicial. En el artículo se menciona que tanto el número de contratos a corto y largo plazo firmados por personas registradas como desempleadas como la rigidez del mercado laboral aumentan de forma significativa y persistente tras el impacto del premio de la lotería.

Noticias relacionadas

En cuanto a los precios de la región agraciada, aumentan hasta alcanzar su máximo 17 meses después de la crisis y no recupera su valor anterior hasta aproximadamente dos años. A nivel individual, los premios de lotería afectan más significativamente al consumo previsto de los hogares jóvenes, con menor nivel educativo, desempleados y con bajos ingresos. Este optimismo es más fuerte durante las recesiones. Y ganar la lotería no implica un aumento significativo para pagar las facturas, según los hogares encuestados para esta investigación, por lo que no se refleja en un aumento de su renta individual. "Dado que la probabilidad de ser receptor de un premio en una provincia ganadora es solo del 0,015%, lo más probable que el premio de lotería no esté relacionado ni con la renta individual actual ni con la futura", especifican los autores del informe.

La Lotería de Navidad repartió un total de 2.520 millones de euros en premios en su edición de 2022, unos 1120 millones más que el año anterior. El mayor premio, 'el Gordo de Navidad', ascendía a 4 millones de euros a la serie, el segundo estaba dotado de 1,25 millones a la serie y el tercero de 500.000 euros a la serie. Solo en 2022, unos 24,7 millones de personas adquirieron al menos un décimo, un 70,5% de los residentes en España. Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cada español gastó una media de 63,82 euros en 2022 en comprar décimos de Lotería de Navidad, cada uno con un coste de 20 euros.