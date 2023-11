3 Se lee en minutos



El nuevo anzuelo de la banca: el pago fraccionado / David Castro

¿Cuántas veces le ha ofrecido su banco fraccionar el pago de una compra que puede ir de 70 a unos cientos de euros en los últimos tiempos? Da igual de que se trate de un producto electrónico, una cena, ropa o libros. Si no se lo ha ofrecido su entidad, es posible que haya sido el mismo comercio -previamente ha llegado a un acuerdo con una entidad financiera- a la hora de realizar el pago. Dependiendo del periodo fraccionado, el banco le eximirá de pagar intereses, aunque sí puede cargarle en cuenta una comisión. Bienvenidos al nuevo anzuelo de la banca, tradicional y fintech, para lograr más negocios. Es el conocido, por sus siglas en inglés, como BNPL (buy now, pay later), compre ahora para pagar después.

Al encontrarse fuera del perímetro de la regulación de las entidades bancarias y del control del sistema crediticio tradicional, no hay cifras oficiales conocidas de cuánto puede suponer este negocio y cuál su evolución. Un informe a partir de una encuesta realizada por Minsait Payments calcula que el 38,3% de los consumidores lo han usado en algún momento. También considera que en Europa supera ya el 7% de las transacciones realizadas electrónicamente.

En mayo de 2023, el portal del cliente bancario del Banco de España expuso los rasgos y los riesgos de una tendencia que puede generar adicción en las generaciones más jóvenes. Primero: "Puede provocar una falsa sensación de ahorro y generar un riesgo auténtico de sobreendeudamiento si se financian varias compras con este sistema". Segundo: "Al no ser percibido como crédito, no se le ha dado mayor nivel de atención". La Autoridad Bancaria Europea (EBA) también avisa de los riesgos de la mayor accesibilidad al crédito mediante los canales digitales. En Estados Unidos, la Reserva Federal, que empieza a observar con mayor atención el fenómeno, realizó una encuesta y el 64% de los consultados admitieron haber recibido una oferta BNPL. El 19% la habían aceptado.

La banca tradicional, gracias a la renovada ola de educación financiera, también avisa de los pros y los contras de estos fraccionamientos. BBVA pide a los potenciales clientes que se hagan dos preguntas antes de darle clic al adictivo botón de su dispositivo móvil: "¿Voy a poder afrontar los pagos periódicos con mis actuales ingresos? ¿Haría esta compra si pudiera pagarla de golpe?".

La historia básica de las finanzas se repite una y otra vez. Con el tiempo, se le agrega mayor experiencia, sofisticación e innovaciones tecnológicas. Hasta la fecha, en épocas de bajos niveles de interés, crecimiento de la economía y expectativas rodeadas de optimismo, aumenta el crédito. Cuando empiezan a pintar bastos (subida de tipos y desaceleración económica), el endeudamiento excesivo peta afectando a administraciones públicas, familias y empresas. Explotó la burbuja financiera más grande de la historia en septiembre de 2008 y el sistema nunca volvió a ser el mismo. Se multiplicaron las regulaciones.

Algo se ha aprendido. De forma tímida, ha habido un miniboom hipotecario en estos últimos años que se ha parado con la subida de tipos sin desestabilizar el sistema. Aquello de ofrecer hipotecas como si fueran chuches se acabó. Ahora el banco más innovador se atreve a ofrecer préstamos mitad a tipos fijos y mitad en variable. Nada de hipotecas en yenes.

Igualmente, solo aquellas empresas que se habían endeudado más de la cuenta y sus negocios han sufrido las recientes crisis están padeciendo. ¿Y las familias? Aunque las tasas de crédito en global siguen bajando de media, existe la sensación de que el nuevo escenario que ha propiciado estas nuevas fórmulas de crédito exprés y pagos fraccionados que, descontrolados, puede abrir puertas indeseables. El 9% de las familias españolas (1,6 millones de hogares) no puede afrontar sus facturas básicas según el Banco de España.

En este número, ‘activos’ analiza por qué la banca española -más o menos internacionalizada- va a obtener, si nada se rompe de aquí a final de año, récord de beneficios este año. ¿No está extremadamente regulada? ¿Acaso no es una paradoja?

La banca se ha subido a la marea alta de los tipos de interés. Tras años con márgenes escasos en su negocio tradicional, regresa al pasado. Hace mucho más negocio con el diferencial entre lo que cobra y lo que paga en intereses de los depósitos de sus clientes, a quienes sigue cobrando las comisiones y ofreciéndoles carteras de productos de inversión alternativos. ¿La competencia? Menor que hace 20 años a pesar de que la oferta de fraccionar pagos de compras y ofrecer créditos instantáneos siga aumentando.