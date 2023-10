Así es como puedes viajar con Ouigo por 9 euros hasta mayo de 2024

Archivo - El logo de Ouigo sobre un tren.

Los amantes de los viajes están de suerte. Gracias a Ouigo, la compañía low cost de transporte en tren, ha puesto hoy a la venta alrededor de 2,5 millones de billetes a un precio tan bajo como 9 euros para viajar por España. Esta nueva oferta de la compañía francesa durará hasta mayo, por lo que ya se pueden ir planeando las vacaciones de Navidad.

Cuándo se pueden usar los billetes de Ouigo

Los billetes low cost están disponibles desde hoy mismo, 18 de octubre, y podrán usarse entre los días 10 de diciembre y 31 de mayo de 2024. Ouigo quiere incentivar el turismo durante estas vacaciones de Navidad, pero tampoco es la primera vez que Ouigo lanza este tipo de promociones para desplazarnos a un precio reducido. Los billetes están disponibles desde esta mañana a las 10:00 horas y pueden ser adquiridos a través de la página web de Ouigo o de su aplicación para dispositivos móviles.

Precios y descuentos de la promoción de Ouigo

Los usuarios ya pueden ir planeando y reservando sus viajes por España con antelación, ya que el gasto en transporte será muy reducido. Hasta el 31 de mayo, el precio de los billetes no será mayor a 9 euros. Además, los niños de entre 4 y 13 años tienen una tarifa de 5 euros, mientras que los bebés viajan gratis al no ocupar un asiento e ir en brazos de un adulto. Sin embargo, no todos los destinos están sujetos a esta nueva promoción.

Destinos disponibles y nuevos trayectos para 2024

La oferta de Ouigo solo se aplicará a los trayectos Madrid-Valencia y Madrid-Albacete-Alicante, por lo que no tendremos problema en encontrar la playa durante los próximos meses. De esta forma, a partir del 10 de diciembre se ampliarán las frecuencias, pasando de 5 a 10 trenes en Madrid-Valencia. El tren de Madrid-Albacete-Alicante sumará tres frecuencias de ida y vuelta en seis trayectos.

Además, Ouigo también ha dado buenas noticias para el 2024, ya que ha anunciado la próxima apertura de rutas para ciudades como Córdoba, Sevilla y Málaga, con 5 frecuencias. Durante los primeros seis meses del año conectarán Madrid con Elche y Murcia, y Madrid con Valladolid y Segovia en el futuro próximo

Abonos gratuitos de Renfe

Noticias relacionadas

En septiembre, Renfe puso a disposición de sus usuarios nuevos abonos gratuitos para el último cuatrimestre del año, permitiendo a los usuarios viajar de forma gratuita hasta el 31 de diciembre. Solamente es necesario depositar una fianza de 10 euros para viajes de Cercanías y Rodalies, y de 20 euros para los servicios de Media Distancia. Esta fianza será devuelta si se han realizado al menos 16 viajes al terminar el periodo.

Los abonos para Cercanías y Rodalies pueden adquirirse en la app de Renfe, mientras que los de Media Distancia están disponibles en la web y en los canales de venta habituales. Para Avant, se mantiene el descuento de 50% en los abonos.