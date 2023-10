Ana Kljuic (L'Oréal) es una entusiasta de la sostenibilidad: "El ser humano saldrá adelante"

Ana Kljuic, vicepresidenta de I+D+i de L’Oréal for the Future / Ferran Nadeu

Las alarmas medioambientales no dejan de sonar. Y ensordecen por completo el mundo empresarial. Sobre todo el industrial. Sus actividades se examinan con lupa bajo el foco de la sostenibilidad, una palabra que ha pasado a determinar no solamente el éxito de las compañías, si no que también su mera supervivencia. Y en un mundo donde cada vez son más notorias y más críticas las voces que alertan sobre los peligros del cambio climático, no es común dar con mensajes de esperanza.

Así lo cree Ana Kljuic, vicepresidenta de I+D+i de L’Oréal for the Future & Green Sciences. "Vemos todo ese estrés por el cambio climático, y sí, es cierto, vamos en la dirección equivocada", afirma. "Pero sé que hay una salida, que los humanos hemos demostrado otras veces que podemos hacer las cosas bien. El ser humano saldrá adelante", asegura. Y es que L’Oréal invirtió más de 1.000 millones de euros en I+D+i en 2022.

Kljuic nació en Sarajevo, capital de la actual Bosnia-Herzegovina, hace 50 años, cuando el territorio era todavía Yugoslavia. Estudió genética y, a principios de la guerra, en 1992, su familia se exilió en Texas, Estados Unidos. Se doctoró en la Universidad de Columbia y pronto tuvo claro que quería dedicarse a la industria de la cosmética. "No sabía cómo hacerlo", cuenta. Hasta que dio con L’Oréal, que estaba buscando científicos para que se incorporasen a la compañía mediante un programa acelerador. "Estuve en el momento y lugar adecuados". Fue en enero de 2004, recuerda. Tenía 30 años.

Liderazgo adaptado

Kljuic vive actualmente en París y dirige un equipo de 30 científicos principalmente focalizados en la innovación en sostenibilidad. Durante estos años, se ha esforzado en aprender cómo abordar un tema desde su inicio, crear una visión compartida y poner en marcha un plan de acción. "Me esfuerzo mucho en desarrollar a las personas y en las colaboraciones".

Durante una entrevista con ‘activos’ a su paso por Barcelona, la científica no deja de poner en valor el papel de su equipo: "Son grandes expertos, son muy buenos en lo que hacen". Y ella, como líder, debe entenderlos. "Tienes que respetar a la gente que necesita su espacio. Algunos necesitan verte una vez cada dos meses. Otros, más a menudo. Otros necesitan mucho feedback. Es importante conocer a tu equipo y ver lo que necesita para adaptar a cada uno tu estilo de liderazgo".

Se define como una profesional "atenta a los detalles y rigurosa", algo que considera totalmente necesario para navegar por su profesión. "Las personas suelen decir también que soy valiente", continúa. Y entonces interviene Pascale Mora, directora de comunicación científica de la compañía, que la acompaña durante toda la entrevista. "Lo dicen porque es muy complicado en términos de sostenibilidad tomar según qué decisiones", certifica. Y Kljuic prosigue: "Tenemos conversaciones muy difíciles sobre el impacto financiero que tienen algunas decisiones en sostenibilidad. A veces lo tenemos que poner al mismo nivel", sostiene la científica.

De hecho, se esfuerza en poner sobre la mesa los distintos avances de la compañía cosmética a lo largo de su trayectoria. En 1996 ya desarrollaron el primer laboratorio especializado en la investigación del medio ambiente y en 2005 comenzaron a monitorizar los resultados, con el objetivo de reducir a gran escala sus emisiones de CO2 y el gasto de agua. En 2013 lanzaron su primer programa de sostenibilidad corporativo. Pero eso la gente no lo sabe. "Si le preguntas a los científicos, son conscientes de los esfuerzos de L’Oréal. Si le preguntas al consumidor... no estoy tan segura de ello", reconoce. Para ella el fallo está en la comunicación: "Se comunica mucho a través de cada marca, pero no tanto con L’Oréal como grupo".

Probablemente les dé un impulso su participación en el consorcio EcoBeauty Score, que reúne a más de 60 compañías para lanzar un sistema de puntuación común. Se catalogarán en base a él cada uno de los productos que tienen en el mercado en función de su impacto medioambiental. "Veremos un prototipo a finales de este año", celebra Kljuic. "Tenemos que alinearnos todos. No lo podemos hacer solos. Es un esfuerzo que va a transformar la industria", augura.

Retos hasta 2030

Noticias relacionadas

La compañía tiene en vigor un plan hasta 2030, con 26 objetivos medioambientales. Kljuic y su equipo se centran en cuatro. El primero se focaliza en conseguir que el 95% de los ingredientes de sus productos sean bio, provengan de minerales o de recursos circulares. Ya han alcanzado el 61%. El segundo es mantener la cantidad de terrenos que tenían en 2019, aun con la intención de crecer.

El tercero es que el 100% de los ingredientes sean respetuosos con la vida acuática. Y, por último, pretenden reducir en un 25% el uso del agua y las emisiones de CO2 durante el uso de los champús. Hacerlo mediante la tecnología, pero también ayudando al consumidor a "reinventar su rutina de lavado" para ahorrar agua. "Mi sueño es transformar el sector", concluye Kljuic, entusiasta.