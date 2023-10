Buenaventura (CNMV) pide reforzar la educación financiera en los distintos ciclos formativos

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. / ALBERTO ORTEGA

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha pedido reforzar la educación financiera en los distintos ciclos formativos con el objetivo de extender estos contenidos en el futuro a ciclos distintos de Primaria y Secundaria, donde ya se ha conseguido que los conceptos financieros formen parte de algunas asignaturas. "Se ha avanzado mucho en educación reglada. Hay que recordar que la educación financiera forma parte de las competencias básicas en educación primaria, en ciertas asignaturas, y en ciertos ciclos de secundaria, algo que ha sido un avance muy importante gracias, entre otras cosas, al apoyo del Ministerio de Educación", ha sostenido "Pero hace falta reforzarlo para el futuro, seguramente para extender eso a más ciclos formativos", ha añadido Buenaventura durante su intervención en el acto central que se ha realizado hoy en Sevilla por el Día de la Educación Financiera, que este año tiene como lema 'Finanzas inclusivas, finanzas para todos'.

En este sentido, ha asegurado que la educación financiera se enfrenta a dos retos, especialmente a la hora de llegar a los colectivos en riesgo de exclusión, como son la diversidad de las personas a las que se dirige y, por el otro, la falta de demanda activa por parte de la sociedad de este tipo de contenidos. Con respecto al primer reto, ha resaltado que las necesidades vitales y personales de cada ciudadano son "muy distintas", por lo que los mensajes que lancen supervisores y entidades deben ser también diversos. "Hace 30 o 40 años, para alertar sobre las criptomonedas, hubiera bastado con un anuncio en periódicos de tirada nacional o en cadenas de radio y hubiera llegado al 80% de la población. Esto no funciona hoy en día. Tenemos que segmentar, tenemos que focalizar, tenemos que profundizar para colectivos concretos y eso supone que el que 'mucho abarca, poco aprieta'. Es más costoso llegar a todos esos colectivos en términos de recursos económicos y en términos de tiempo", ha afirmado.

El otro reto, según ha explicado Buenaventura, es que la demanda de educación financiera es una demanda "derivada, inducida". "Muchas personas no saben que necesitan saber, no piden formación en este ámbito". De esta forma, ha sostenido que el papel de las autoridades públicas y, sobre todo, de las entidades colaboradoras, es "absolutamente esencial", ya que sin estas últimas no se podría llegar a todos los colectivos. El presidente de la CNMV también ha resaltado el papel de la digitalización en la educación financiera, ya que sin "lo digital" no se podría llegar a los diversos colectivos.

DIFICULTAD A LA HORA DE TOMAR DECISIONES

Por su parte, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, también presente en el acto, ha puesto sobre la mesa la cuestión de la dificultad de lidiar con la incertidumbre y con los sesgos a la hora de tomar decisiones, especialmente, en el ámbito financiero. "No quiere decir que no seamos racionales y no tratemos siempre de hacer las mejores cosas para nosotros; simplemente, que no lo hacemos con la máxima racionalidad", ha expuesto. En este sentido, ha puesto como ejemplo la decisión de invertir, donde se observa la rentabilidad que se puede obtener o la inversión necesaria, pero que siempre está detrás "el elemento de riesgo". "En el ámbito financiero, tomar buenas decisiones realmente es muy complicado, algo que se está viendo con el desarrollo de las finanzas digitales", ha indicado, un negocio donde se ofrecen productos llamativos, pero a la vez complicados y difíciles de entender. "Es difícil entender cómo funcionan, cómo se forman los precios, qué va a pasar con esos activos cuando inviertas. Además, también somos víctimas o podemos ser potenciales víctimas de fraudes", ha ahondado.

Sin embargo, ha comentado que la educación financiera no se trata de "saberse toda la lección o saber de matemáticas financieras", sino que se entiendan "bien" los conceptos y que se puedan tomar "buenas decisiones", saber dónde dirigirse cuando se necesita algo, dónde hay recursos, etc. Durante su intervención, García Andrés también ha recordado los diferentes protocolos que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha impulsado junto a la banca para mejorar la atención a las personas mayores, con algún tipo de discapacidad y para aquellos que vivan en zonas rurales de España.

DIGITALIZACIÓN

El representante del Banco de España, Alberto Ríos, director general de Conducta Financiera y Billetes del supervisor, ha resaltado el papel de la digitalización para la inclusión financiera, de tal manera que España está entre los países con los índices más altos de inclusión del mundo. Sin embargo, ha señalado que esta digitalización puede conllevar un resgo de exclusión de ciertos colectivos por razones de ubicación geográfica, pérdida de capacidades manuales o cognitivas, o de otra índole, al no ser capaces de realizar sus transacciones diarias. Así, ha defendido que la educación financiera puede contribuir a mitigar los escenarios desfavorables y ayudar a los ciudadanos afectados a encontrar soluciones que les permitan tener un acceso "adecuado" a los servicios financieros y, con ello, gestionar, en el día a día, sus finanzas personales.

"En los últimos meses se han desarrollado numerosas iniciativas con el propósito de acercar la educación financiera a estos colectivos en riesgo de exclusión y, por ello, creo que es pertinente, en un día como hoy, el reconocimiento del esfuerzo realizado y el refuerzo colectivo de nuestro propósito de seguir trabajando, si cabe con más empeño", ha resaltado. En este contexto, se han entregado los 'Premios Finanzas Para Todos', que este año han recaído en Unespa, en su categoría de implementación del Plan de Educación Financiera, y en el Grupo de Investigación Finanzas y Gobierno Corporativo de la Universidad de Oviedo, como mejor iniciativa de educación financiera.