El precio del cacao se instala en las nubes

El 9 de septiembre, Akufo-Addo, presidente de Ghana, decidió aumentar el subsidio a los granjeros del cacao un 63%. Una decisión más que repercute directamente en el precio de cualquier producto relacionado con esta materia prima, empezando por el pastel de chocolate de la tienda o pastelería del barrio. En Ghana, segundo productor mundial de cacao detrás de Costa de Marfil, el Estado es quien vende uno de los productos más deseados por la gastronomía y los consumidores occidentales. Mejorar el nivel de vida de los recolectores es un presunto objetivo del Gobierno ghanés. Esta medida debe también lograr recuperar la producción del país, que prevé caídas de 750.000 a 650.000 toneladas.

Según explica Darío García, analista del bróker financiero XTB, el clima -este año con lluvias intensas por el fenómeno de El Niño- virus diversos que han afectado a las semillas, las actividades de contrabando de cacao a Togo para vender a mejores precios y la extracción ilegal de oro en tierras agrícolas también han afectado este mercado. Fuentes del sector agregan la influencia de las gestoras de fondos de inversión que especulan en esta materia prima en el mercado de futuros.

En un año, el precio del futuro del cacao se ha duplicado hasta los 3.500 dólares ó 3.000 libras esterlinas (depende del mercado donde se compra) la tonelada. A esta cantidad hay que sumar unos 200 dólares que se paga por contratar el cacao futuro de más calidad a través de traders especializados más 400 en impuestos especiales en los dos principales productores. Hacía 46 años que no llegaba a rozar estos precios.

"Nunca he visto un momento como este por el efecto en los costes. Llevamos tres años seguidos de déficit en este mercado y todo apunta a que el próximo será igual. El precio del cacao seguirá calentándose" comenta Valeriano López Adrover, director general de Chocolates Valor, una de las empresas españolas -propiedad familiar- más reconocidas.

En un sector donde los costes de la materia prima suponen un 70% del coste total, el efecto en los precios es inmediato. Los productores han aguantado el precio de venta con incrementos no superiores al 10%. A la vista de que la nueva campaña de cosecha (va de octubre a octubre) prevé resultados similares, caída de la oferta, como la que se cerrará este mes, la industria estudia qué medidas tomar. "Los márgenes de los fabricantes de chocolate están en riesgo debido no solo al precio en origen del cacao, sino del azúcar", explica en su último informe la Organización Internacional del Cacao: "No puede descartarse una guerra de precios entre fabricantes y distribuidores".

Los grandes grupos en España

En España, Idilia Foods ocupa el tercer lugar del ránking del sector segúnAlimarket, por detrás de la multinacional suiza Nestle y la italiana Ferrero. Propiedad de la familia Ferrero, Idilia es el fabricante de Cola Cao, Nocilla, Okey y Paladín. XaviPons, su CEO, apunta a a "un contexto muy marcado por la incertidumbre. Los mercados no apuntan a una bajada del coste ni a corto ni a medio plazo. Idilia Foods no está dispuesto a sacrificar la calidad de sus productos".

Indcresa, perteneciente a la familia Crehuet, es otra de las empresas españolas claves de este negocio. Factura cien millones, mueve 60.000 toneladas de cacao -fabrica, compra y vende- y es el principal exportador nacional de cacao en polvo, operando en 85 países. Su CEO, Mario Crehuet, es tajante: "El aumento del precio se debe principalmente a la especulación y su evolución es difícil de predecir. Las bolsas de cacao de Londres y Nueva York se mueven por esos movimientos. Antes influían más factores climáticos o productivos. Con la enorme subida del precio esperamos una reducción de la demanda ya que productos como el chocolate son sensibles a los precios". Quienes vaticinaron un aumento de demanda procedente de China e India erraron. Otras fuentes señalan que el precio bajará el día que estos fondos se sientan satisfechos con las plusvalías y empiecen a deshacer posiciones.

En el último escalón del negocio queda el negocio pastelero. Con 117 años de historia, 50 empleados y ya en la quinta generación, Christian Escribà se ve obligado a cambiar la estrategia de la pastelería que lleva su apellido apostando por productos para empresas y grandes celebraciones. Caen los márgenes ya que sólo han subido los precios de sus productos un 10%. Ellos sufrirán menos que otros. Las pastelerías de barrio son las que más sufrirán. Salvo que decidan poner menos cacao -también menos azúcar- a sus pasteles.