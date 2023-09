CEOE, Telefónica, KPMG, LinkedIn, Microsoft y Universia se alían para mejorar la empleabilidad en España

Firma del acuerdo de la iniciativa Nodo Talento impulsada por la CEOE, la Fundación Telefónica, KPMG, LinkedIn, Microsoft y Universia. / NODO TALENTO

2 Se lee en minutos Redacción



La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Fundación Telefónica, KPMG, LinkedIn, Microsoft y Universia han firmado un acuerdo para "mejorar la empleabilidad" y la "gestión del talento" en España a través de una iniciativa denominada Nodo Talento, según han informado en un comunicado conjunto. Esta alianza busca poner en marcha medidas que ayuden a desarrollar el "talento del futuro, reducir la brecha entre los perfiles actuales y los que realmente necesitan las organizaciones e impulsar la competitividad del tejido empresarial".

Los integrantes de esta alianza apuntan que el talento se ha convertido en un reto para España por su "alto desempleo", dado que casi una de cada tres personas menores de 25 años no trabaja, según los datos que manejan. De este modo, el objetivo de Nodo Talento es impulsar el talento y mejorar el acceso al empleo de personas desempleadas o en riesgo de exclusión a través de la formación y el desarrollo de nuevas capacidades, el fomento del aprendizaje y el análisis de la brecha entre la oferta y la demanda laboral, así como proponer recomendaciones y acciones para corregirlo.

Esta alianza empresarial contempla una presidencia anual que será rotatoria y cuyo primer año ostentará el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano. "Nuestra responsabilidad como sociedad se debe centrar en la gestión competitiva del talento para impulsar un sistema educativo justo, equitativo y diverso que apoye el desarrollo de competencias y aptitudes que el mercado laboral necesita. En concreto, Nodo Talento aborda desde diferentes ópticas e iniciativas los aspectos fundamentales del reto compartido para reducir la brecha del talento", ha resaltado Cano.

Noticias relacionadas

Nodo Talento, que se sumará al proyecto europeo 'Reskilling for Employment', nace con las iniciativas 'Event in a Box' y 'Analítica del Talento'. 'Event in a Box', liderado por Microsoft, es un proyecto que a través de la colaboración público-privada persigue orientar a las personas en la búsqueda de empleo para que a través de "acciones de sensibilización" puedan encontrar su "vocación" en el mundo digital.

En tanto, 'Analítica del talento' se basa en un estudio anual a nivel sectorial para comprender las diferencias entre la oferta y la demanda de talento actual y futura. "Su objetivo principal es analizar la brecha de talento existente en determinados perfiles o colectivos y descubrir soluciones, dar recomendaciones y proponer acciones que permitan asegurar que nuestro país dispone de los perfiles profesionales con la preparación, conocimientos y habilidades que necesita nuestro tejido empresarial para hacer frente a los retos del futuro", han subrayado.