Estos son los seguros más baratos para perros para cumplir con la ley

Esta es la razón por la que tu perro acumula objetos / Agencias

2 Se lee en minutos P. G.



La Ley de Bienestar Animal obliga a los propietarios de perros a contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros desde el próximo 29 de septiembre. Sea el perro que sea y en todo el territorio nacional, sin excepciones. Hasta ahora sólo era obligatorio para los censados en la Comunidad de Madrid y País Vasco y para los perros potencialmente peligrosos

Las sanciones por no contratar este seguro pueden ir desde un apercibimeinto informativo en un primer momento hasta una sanción de 500 euros o bien hasta 10.000 euros si se diera el caso de que la detección tenga lugar tras provocar el perro algún tipo de incidente o accidente. Para aprobar el desarrollo normativo de la ley el Gobierno no debe estar en funciones, por lo que en las primeras semanas lo normal es que no haya sanciones por este motivo.

Noticias relacionadas

La mayoría de aseguradoras cuenta con seguros de responsabilidad civil para perros, e incluso algunos están bajo el paraguas de los seguros del hogar. Hay seguros más amplios que incluyen accidentes y asistencia al veterinario. Asimismo, los seguros dependen de la raza del perro, del precio de compra si se ha adquirido en un criador, de la edad del animal, del uso que tenga la mascota ya sea doméstica, de caza o de vigilancia...

Seguros para todos los bolsillos

Kalibo : El seguro más barato que podemos encontrar en el mercado es el de Kalibo Esencial desde 24 euros al año, cubre hasta 200.000 euros de responsabilidad civil y cuenta con una franquicia de 200 euros -los daños por debajo de esa cantidad no los cubre el seguro-. La aseguradora aragonesa ofrece también un seguro sin franquicia por 39 euros al año. El Kalibo Básico cubre daños por valor de 300.506 euros, sin franquicia y la póliza es de 73 euros anuales.

Axa : La aseguradora francesa ofrece un seguro que cubre hasta daños a terceros por valor de 150.000 euros, con una franquicia de 150 euros por 46 euros anuales. Si la responsabilidad civil aumenta a 300.000 euros, la cuota es de 53 euros anuales. Si alcanza los 450.000 euros la póliza llega a los 57 euros anuales.

Adeslas : La aseguradora especializada en salud cuenta con un seguro por 62 euros que cubre accidentes y daños de responsabilidad civil de hasta 200.000 euros y sin franquicia.

Fiatc : Sin franquicia, cubre hasta 150.000 euros por responsabilidad civil y tiene un precio de 71 euros anuales. Si la responsabilidad civil aumenta 300.000, la póliza llega a los 81 euros anuales.

Caser : Responsabilidad civil de hasta 120.250 euros por 76 euros. Incluye defensa jurídica y gastos judiciales.

Santalucía : Cubre accidentes, responsabilidad civil de hasta 150.000 euros y es un seguro sin franquicia que alcanza los 79 euros anuales. Si la responsabilidad civil alcanza los 300.000 euros, la cuota es de 87 euros anuales.

Mapfre: La mayor aseguradora española ofrece un seguro que incluye accidentes, con responsabilidad civil de hasta 60.000 euros y sin gastos de franquicia por 89 euros anuales.

Estos precios han sido calculados para perros jóvenes de una raza no peligrosa, son orientativos de los precios que ofrecen las principales aseguradoras de este sector.