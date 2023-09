Saudi Telecom elige a Telefónica por su dividendo y su bajo precio en el Ibex 35

Telefónica se ha despertado este miércoles con subidas del 3% en el Ibex 35, aunque a media mañana modera sus alzas hasta el 1,6%. Anoche se conoció que la operadora de telecomunicaciones Saudí Telecom (STC) irrumpió en el capital de la compañía que dirige José María Álvarez-Pallete con un paquete del 9,9% de las acciones.

La inversión saudí se realiza mediante la compra de un 4,9% del capital social del grupo español y el otro 5% se ha adquirido a través de diversos instrumentos financieros. Saudí Telecom obtendrá los derechos de voto correspondientes a ese 5% mediante la liquidación física de los referidos instrumentos financieros tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.

Telefónica ya ha manifestado que se trata de una compra parcial "amistosa" y que Saudí Telecom ya ha mostrado "su apoyo al equipo directivo, a la estrategia de la compañía y a su capacidad para crear valor". El mercado también valora de manera positiva la operación y cree que la operadora saudí llega motivada por los bajos precios a los que cotiza la 'teleco' española en bolsa, su capacidad de generar flujos de caja de manera constante, el proceso de desapalancamiento y el alto dividendo que paga a sus accionistas.

"Según nuestros cálculos y en base a la limitada con la información disponible, el coste de adquisición ha sido 3,68 euros por acción, el cual, en nuestra opinión, representará un 'suelo informal' para la cotización a partir de ahora. En consecuencia, subimos nuestra recomendación desde neutral hasta comprar, confirmando provisionalmente nuestro precio objetivo en 4,20 euros", apuntan los analistas de Bankinter en un informe.

El banco de inversión español Renta 4 sostiene que la noticia es “positiva” ya que “muestra la confianza de Saudí Telecom (...) en el modelo de negocio y la exposición geográfica de Telefónica”. Argumenta, además, que esta entrada “podría marcar un suelo en la cotización de Telefónica en el corto plazo, a pesar de que Saudí Telecom ha confirmado que no tiene intención de adquirir el control ni podría mientras siga existiendo el escudo antiopas en España”.

Saudí Telecom es la 15º compañía del sector de las telecomunicaciones en el mundo por valoración en bolsa con una capitalización de 49.000 millones de euros (50.000 millones de dólares), cuenta con intereses en 11 países repartidos entre Oriente Medio y el norte de África y mantiene una base de clientes de 170 millones. En Arabia Saudí tiene una posición clara de liderazgo, con una cuota de mercado del 75% y gestiona el 90% del volumen y los datos de tráfico de Internet.

STC ha realizado una serie de inversiones en el sector de las telecomunicaciones, tanto en Arabia Saudí como en el extranjero, siendo la más reciente la adquisición por su filial Tawal de los activos de torres de telecomunicaciones de United Group en Bulgaria, Croacia y Eslovenia.

¿Por qué irrumple STC en Telefónica? El analista de XTB, Darío García, apunta que la operadora saudí busca "diversificar sus fuentes de ingresos, dar salida a un capital de origen ligado al petróleo y cree que Telefónica ofrece potencial gracias al bajo precio al que cotizan sus acciones en bolsa". "Telefónica es un dinosaurio en el sector, con una importante red de infraestructuras, que cotiza por debajo de su valor contable y está barata respecto a sus competidores europeos", añade.

Para Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds, Telefónica "cuenta con un suelo en bolsa que te garantiza que no vas a ver caídas en el corto plazo del 10-15% después de que sus máximos los lograrará hace más de diez años". Los máximos históricos datan del 3 de marzo del 2000 cuando alcanzó los 26,80 euros en el Ibex 35. "La operación de STC no se trata de una compra oportunística, es una compañía que va a ganar dinero en cualquier contexto económico, la deuda no es preocupante y creo que STC valora su dividendo", sentencia.