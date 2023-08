El 'Bribón VII' de Juan Carlos I se vende por 50.000 euros

Juan Antonio Alarcón, actual dueño del barco, a bordo del ’Bribón VII’ durante el XLVI Campeonat Interclubs Trofeu Jordi Vives. / ÓSCAR TORVEO

Era un 6 de mayo de 1989 en Barcelona cuando el entonces rey de España, Juan Carlos I, surcaba el mar a bordo de su nuevo velero, el 'Bribón VII', y conseguía ganar el XVI Trofeo Conde de Godó. Cuarenta años después de esta hazaña, el séptimo de los "bribones" permanece en el puerto de Mataró a la espera de un nuevo dueño. Su actual propietario, Juan Antonio Alarcón, lo vende por 50.000 euros tras 14 años de buenas experiencias y mejores resultados en regatas a bordo del mismo. "Es un barco que te da muchas sensaciones", asegura.

Con una potencia de 28 caballos de vapor (CV) y 10 metros de eslora, el 'Bribón VII' fue diseñado en 1984 por el astillero Fontana Maleto y fabricado por Dal Ferro. Llegó a las manos del rey emérito cinco años más tarde de la mano de José Cusí, armador original de barco y amigo íntimo de Juan Carlos. "Se vendió por unos 60 millones de pesetas de la época", relata Alarcón. Él como patrón y junto a dos timoneles, Jorge del Tarré y Josele Doreste, consiguieron el XVI Trofeo Conde de Godó, el Trofeo Pincesa Sofía y tercer puesto en el Mundial en la categoría de tres cuartos de tonelada, disputado en aguas griegas, entre 1989 y 1990. La tripulación competía representando al Real Club Náutico de Barcelona (RCNB) con el número de vela E-3000.

El barco estaba patrocinado por La Caixa, y una vez tomada la decisión, el rey emérito lo devolvió al banco. Como curiosidad, este barco salió en una portada de prensa escrita bajo el título de "El Rey en apuros" por las dificultades que vivió el patrón de la embarcación durante una regata en Italia debido a la fuerza del viento. Según comentó uno de los fabricantes del 'Bribón VII' a Alarcón, el sexto y el octavo 'Bribón' pertenecientes a Juan Carlos eran "peores". Se desconoce qué ha ocurrido con el resto de "bribones" del rey emérito, que alcanzan la cifra de 18, pero sí se sabe que no deberían conservar su antiguo nombre (normalmente se modifican una vez se vende), de ahí que este velero sea una "anomalía" en el sector.

Equipamiento particular

El 'Bribón VII' era "un barco monotipo de la época", aunque tenía sus peculiaridades. Su casco, conservado intacto hasta hoy, es de fibra de carbono y la electrónica se importó desde Estados Unidos, de la que queda solo alguna pieza. Explica su actual dueño que no es un barco fácil de llevar, es más, "es complicado, bastante técnico". Desde que el rey emérito se desprendió de él, este velero ha cambiado por muchas manos, algunas profesionales, pero debido a su dificultad no se utilizaba y se volvía a vender. Su actual dueño consiguió el 'Bribón VII' intercambiándolo por una embarcación familiar propia, ya que el entonces propietario no le daba uso.

Desde entonces, el velero volvió a las regatas y ahora "es conocido desde Sant Feliu de Guíxols hasta Barcelona por todos los clubs náuticos" por ganar distintos trofeos en 14 años, como el Trofeo Comodor o el Trofeo Varadero Barcelona, siempre en representación del Club Vela Mataró. Ahora, Alarcón pone a la venta esta embarcación porque quiere dar el salto a Menorca, donde los amarres "son complicados y caros" y no hay cabida para el 'Bribón VII', ni siquiera en la zona pública, donde el velero sobrepasa ligeramente la medida de 8 metros de amarre y hay una larga lista de espera para utilizarlos.