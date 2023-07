¿Qué prefiere: Paradores, Loterías o el Hipódromo de la Zarzuela?

“Yo me pido Paradores.” Este deseo lo he escuchado en varias ocasiones de boca de personalidades del PP o cercanas al PP estas últimas semanas. Tal es la seguridad de que tras las elecciones del 23 de julio habrá cambio de Gobierno que, de una forma prudente y discreta, empiezan a moverse, apremiados por buscar un trabajo privilegiado en su ansiado futuro.

Hay tres niveles de demanda por parte d e los círculos que rodean el poder de Génova: Gobierno, secretarías de Estado y, la más jugosa económicamente hablando, las empresas cuyos cargos ejecutivos dependen de la decisión de quien mande. Aquí se suman desde empresas que cotizan en Bolsa participadas por las sociedades estatales de distinto ámbito hasta aquellas controladas completamente o indirectamente por el Estado.

De estas últimas destacan tres: Cesce, especializada en gestión de crédito comercial donde el Estado participa con un 50,25% -el resto del capital está repartido entre entidades financieras y aseguradoras, ofrece el salario más alto repartido entre 166.590 euros fijos y 66.982 variables en 2022; Loterías (223.000 sumado fijo y variable) y Paradores (191.000 también entre ambos). Un ministro del Gobierno español gana 79.415 euros y el presidente del Gobierno 90.000 euros.

Por las empresas públicas pasan y han pasado perfiles de ex políticos y altos funcionarios del Estado. El actual presidente de Paradores es Pedro Saura, ex secretario de infraestructuras y transporte dependiente del ex ministro y hoy diputado por el PSOE, José Luis Ábalos. Saura sustituyó en la presidencia del complejo hotelero estatal a Óscar López, mano derecha de Pedro Sánchez en Castilla León, donde inició su carrera política, y una de sus pocas personas de confianza. López es hoy jefe del gabinete de la presidencia del Gobierno. Previamente, López sustituyó en uno de los cargos más preciados del sector público español a Ángeles Alarcó, ex esposa del ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia Rodrigo Rato. Alarcó fue nombrada por Mariano Rajoy al acceder éste a Moncloa en 2012. Antes de presidir Paradores, Alarcó era directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Paradores facturó 301 millones en 2022 y obtuvo beneficios de 11 millones.

La carrera política en las comunidades autónomas también sirvió a Jesús Huerta para acceder a la presidencia de Loterías y Apuestas del Estado. Fue director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, dependiente de la consejera de Hacienda María Jesús Montero (hoy ministra de Hacienda del Gobierno español), antes de incorporarse en julio de 2018 al mundo del Juego. Huerta ya había trabajado en la consejería de Salud de la Junta de manos de Montero cuando esta también era consejera de ese departamento. La carrera de Fernando Salazar, Cesce, es muy distinta. Técnico comercial del Estado, ha pasado por distintas responsabilidades en cargos de comercio exterior en las embajadas de Brasilia y Pekín, el Icex y el Fomento Financiero de la Internacionalización.

Altos salarios

Los presidentes de Cesce, Loterías y Paradores ganan más que el presidente de Aena, Maurici Lucena, que ingresó 181.000 euros en 2022. Aena, donde el Estado controla un 51% a través de Enaire, vale 21.700 millones en Bolsa. Lucena pasó del PSC al Banco Sabadell antes de aterrizar en Aena. Beatriz Corredor (546.000 euros de salario), como ex ministra de Vivienda, sustituyó a otro ministro, Jordi Sevilla, en la presidencia de Redeia, antigua Red Eléctrica, donde el Estado a través de la Sepi, mantiene el 20%. Vale en Bolsa 8.000 millones. Hispasat, filial de Redeia, tiene como presidente al ex alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Otra incógnita será el futuro de Marc Murtra en Indra, que se encuentra en pleno proceso de reordenación. El Estado mantiene el 27,99%. El valor de la compañía es de 2.000 millones y como presidente, Murtra ganó 550.000 euros.

Noticias relacionadas

La otra joya de la corona es Enagás, donde el Estado conserva un 5%. Con un valor de 4.100 millones, el presidente desde 2007 (Gobierno Zapatero) es Antoni Llardén, que se ha mantenido desde entonces. Una excepción. Su sueldo, aun no siendo ya ejecutivo, es de 1,5 millones. Un caso distinto es la quinta gran cotizada con acciones del Estado: CaixaBank. En el banco controla un 16% procedente de la antigua Bankia. No se espera que el cambio de Gobierno afecte a su presidente, José Ignacio Gorigolzarri. En CaixaBank manda la Fundación Caixa, que controla el 30%.

Desde la presidencia de la Sepi hasta la de Renfe, consorcios de Zonas Francas, Correos, RTVE y la agencia EFE, un cambio de Gobierno generará dos meses de verano de recolocaciones inmediatas y de listas de espera hasta que terminen los mandatos legales de los responsables actuales. Solo el Sepi participa en 15 empresas de forma mayoritaria, en 9 minoritaria y en un centenar indirectamente. Otra de las más preciadas por su simbolismo: el Hipódromo de la Zarzuela, presidido por la ex jefa de prensa del PSOE, Maritcha Ruiz Mateos. ¿Sueldo? 113.000 euros. Ventas del Hipódromo: 9 millones. Pérdidas: 6 millones. Así...