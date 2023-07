Broadcom anuncia una inversión en España para producir semiconductores

El presidente de Broadcom, Charlie Kawwas, ha anunciado a través de Twitter su decisión de Charlie Kawwas, en el marco del PERTE Chip y siguiendo los principios de la Ley de Chips europea.

Excited to announce our decision to invest in Spain’s semiconductor ecosystem under their semiconductor support program #PERTE_Chip and EU Chips Act principles.Thank you @sanchezcastejon for your support and decisiveness to build a more resilient global semiconductor value chain. pic.twitter.com/HaYLWBGwgu