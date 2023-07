El fundador de Pokerstars y OHLA solventarán en la Cámara de Arbitraje de París sus diferencias en Canalejas

La empresa de infraestructuras española, OHLA, y el grupo inversor del fundador de Pokerstars, Mohari Hospitality, acudirán a la Cámara Internacional de Arbitraje de París para resolver sus diferencias en la gestión del Centro Canalejas, el complejo de lujo ubicado junto a la Puerta del Sol de Madrid, que cuenta con un hotel cinco estrellas, apartamentos, una galería comercial, oficinas y varias plazas de garaje.

Mohari y OHLA son socios al 50% de Canalejas, después de que, en 2017, el holding inversor del empresario israelí-canadiense comprase a Grupo Villar Mir su participación por 215 millones de euros. Aunque no está relacionado con este conflicto, según insisten varias fuentes, la intención de OHLA es vender su participación en el proyecto, con el fin de reducir su endeudamiento, aunque no existe ningún mandato, ni procedimiento, abierto.

Fue en el momento de la compra del 50%, cuando ambos socios firmaron un pacto que, entre otros asuntos, contemplaba un derecho de adquisición preferente por parte de la otra parte, siempre y cuando uno de ellos decidiese desprenderse de su participación. Fuentes de Mohari comentan que OHLA se lo ofreció y que no fue ejercido, lo que permite a OHLA venderlo libremente en el mercado. Otro de los puntos que incluye este acuerdo es una garantía de rentabilidad para Mohari por su inversión.

Conflicto por el pacto de socios

Precisamente la gestión del activo, en manos de OHLA, y estas garantías para Mohari es lo que ha derivado en un conflicto entre los socios. Como adelantó El Confidencial esta mañana, Mohari ha decidido emprender acciones legales "después de que las partes no hayan podido resolver sus diferencias respecto de la interpretación de determinadas obligaciones" asumidas en el pacto entre los accionistas. Fuentes próximas a la empresa del fundador de Pokerstars reiteran que el conflicto entre los socios no proviene de la intención de vender el activo por parte de OHLA, sino en cómo "se están llevando las cosas" en el Centro Canalejas. Por el momento, la petición de ir a arbitraje que ejercerá Mohari aún no ha sido ejercida.

La Cámara Internacional de Arbitraje de París deberá decidir quién tiene la razón en la interpretación del acuerdo de socios y si las cláusulas que garantizaban una retorno a Mohari son lícitas o suponen o un enriquecimiento injusto para el inversor extranjero que puede llegar comprometer la viabilidad del proyecto Canalejas.