Lantania bate sus ingresos y apuesta por la internacionalización para seguir creciendo

Lantania cumple cinco años batiendo sus expectativas de ingresos. La empresa de construcción y de infraestructuras de transporte, agua y energía, fundada por el empresario y exconseller de Economía de la Comunidad Valenciana, Máximo Buch, ha cerrado 2022 con unos ingresos de 312 millones de euros, un 22% más que en 2021. La compañía espera superar durante 2023 los 360 millones, en línea con lo previsto en su Plan Estratégico 2022-2026.

Su ebitda fue de 13,2 millones, inferior al del año anterior y por debajo de lo previsto. "El ejercicio 2022 fue difícil para el sector de construcción. Lo que parecía un año tranquilo se torció con el estallido del conflicto en Ucrania, que provocó un encarecimiento de la energía y las materias primas, al que está tremendamente expuesto nuestro sector", justificó Federico Ávila, presidente y consejero delegado de Lantania, durante una rueda de prensa con los medios de comunicación. La empresa de infraestructuras no espera recuperar su ebitda en 2023 porque sus proyectos tienen tiempos de ejecución de 12-18 meses y carecen de derecho a revisión de precios.

Desde su nacimiento, en 2018, Lantania acumula una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) del 35% en su facturación y del 11% en su ebitda. "La realidad es que el ebitda de los primeros ejercicios no era de mercado y poco a poco se está acomodando a la media sector, entre el 4% y el 5%", señaló el consejero delegado y presidente.

Su cartera de contratos aumentó un 25%

La cartera de contratos de la compañía se sitúa en 690 millones, un 27% más que al cierre de 2021, el 59% encargos de empresas privadas y el 41% de administraciones públicas. "Nuestra cartera da una estabilidad en nuestros ingresos de más de dos años. En 2023 nos hemos marcado una cifra de contratación de 500 millones y ya llevamos 307 millones. Si no se alcanza, vamos a estar muy cerca", explicó Federico Ávila. Sus contratos están diversificados entre infraestructuras (36%), agua (35%), energía (22%) y conservación y servicios (7%); pero también geográficamente, con presencia en 11 países: el 63% de los ingresos son de origen nacional y el 37% internacional, principalmente de Arabia Saudí y Polonia.

"Cuando nacimos teníamos mucho peso en infraestructura civil y queríamos diversificar en energías renovables y agua. Lo hemos conseguido a lo largo de estos años: agua y energía representan ya el 60% de nuestros ingresos. También, el negocio de conservación y servicios nos da una mayor estabilidad de ingresos porque, aunque en la administración pública los contratos están limitados a cinco años, con empresas privadas se pueden firmar a largo plazo", añadió el consejero delegado de la empresa de infraestructuras.

Durante 2022 se adjudicó importantes contratos en España: la ampliación y remodelación de una depuradora en Palma, un contrato valorado en 118 millones, la construcción de 740 viviendas en las proximidades de Madrid por 76 millones o la puesta en marcha de un proyecto de energía solar en Badajoz por 66 millones.

La internacionalización como pilar de crecimiento

Lantania planea seguir expandiéndose y entrando en nuevos mercados. "La internacionalización es clave en dos aspectos: aporta crecimiento a la cifra de negocio y contribuye a la diversificación de la compañía, evitando los ciclos de cada mercado local. En 2023 y 2022 cerramos contratos en Portugal, Chile y Eslovaquia, alcanzando ya 11 países", relató el presidente y consejero delegado de la empresa de infraestructuras de Máximo Buch. El otro pilar de crecimiento, en este caso inorgánico, será la adquisición de otras compañías, como ya han hecho hasta en cinco ocasiones.

Por el momento, Lantania no ha tanteado la bolsa porque no tienen el volumen suficiente y en la bolsa española ya están representantadas las mayores empresas de infraestructuras: Ferrovial, Acciona, FCC y ACS. "No lo descartamos, pero no está encima de la mesa", concluye Federico Ávila.