CEOE y sindicatos piden a Feijóo que se respete la reforma laboral pactada con Díaz

La patronal española y los sindicatos han pedido este lunes que se respeten los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social durante los últimos años en caso de que, después de la próxima cita con las urnas el 23 de julio, se produzca un cambio de Gobierno en España. Han defendido así la reforma laboral, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado que la modificaría si llegase al poder.

Tanto para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, los pactos a dos y tres bandas que se han logrado en esta legislatura son garantía de paz social, por lo que deben ser preservados a largo plazo al ser parte del mandato constitucional de los agentes sociales y responder al interés de la sociedad.

"Los pactos son para ser estables en el tiempo y tienen que ir hasta el final. Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está", ha sostenido Garamendi durante su intervención en la mesa redonda conjunta organizada por Cinco Días dentro de unas jornadas con motivo de su 45º Aniversario, y ha recogido la agencia de noticias Europa Press.

En el hipotético caso de que Feijóo llegara a gobernar, modificaría algunas partes de la reforma laboral. Aunque no ha mencionado en ningún momento la posibilidad de derogarla. En recientes entrevistas, el líder de los populares afirmó que cambiaría partes de la ley que "van en contra" de los trabajadores y de la competitividad de las empresas. Defendió, además, la que sacó adelante el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asumiendo que algunos puntos de la misma continúan vigentes aun habiendo sido derogada. Insistió en que cualquier cambio de la misma sería dialogado con los agentes sociales aunque, solo si fuera posible, pactado.

Si Feijóo consiguiera ganar la presidencia del Gobierno, lo primero que haría sería una auditoría de gasto, para no encontrar costes no controlados en la Moncloa. Esta "revisión" incluiría también las ayudas y subvenciones actuales como el bono cultural, viajes en tren y autobús más baratos para los jóvenes, cine gratis para los mayores de 65 años, etc. Lo segundo que se propone es realizar un plan de ajuste presupuestario para alcanzar el déficit del 3% que exigirá Bruselas a partir de 2024 y al que también se propone llegar Nadia Calviño si los socialistas continúan en el poder. En tercer lugar, Feijóo promete una reforma del sistema de financiación autonómica encaminada a clarificar el reparto que recibe Sanidad y Educación en cada comunidad.

La consolidación de este proceso de diálogo social de los últimos años permitirá situar a España como un país en el que se puede tener "gran confianza", en palabras del líder de UGT, al contar con estabilidad tanto jurídica como social.

A su juicio, quien quiera actuar fuera de este contexto, deberá explicarlo, ya que a la ciudadanía "no se le puede tomar el pelo". En este sentido se ha expresado también Unai Sordo, al considerar como "totalmente absurdo" que no se cuente con los sindicatos en un hipotético Gobierno del que forme parte la ultraderecha, como ha comentado que sucede en Castilla y León.

"Si entra la ultraderecha en el Gobierno habrá una ofensiva sindical sin ningún tipo de duda. Temo por el Título Preliminar de la Constitución. La irrupción o la excesiva importancia de la ultraderecha y del populismo de extrema derecha es un riesgo para nuestro país", ha manifestado.

Así, tanto los sindicatos como la patronal han animado a no salirse de este marco del diálogo social. Según Garamendi, aunque queden "muchos pelos en la gatera", un pacto "llega mucho más lejos" que algo sin pactar y en los últimos años se ha llegado a importantes acuerdos que dan tranquilidad y estabilidad a la ciudadanía y las empresas. "El diálogo social se articula y funciona en España", ha afirmado.

"El diálogo social es una fórmula de compromiso que nos permite avanzar menos de lo que todos queremos o podemos, pero con mucha más firmeza", ha evidenciado por su parte Pepe Álvarez.