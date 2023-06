Cómo, dónde y por qué contratar una instalación de autoabastecimiento energético

7 Se lee en minutos Fernando Rodríguez



El mercado del autoconsumo energético en España está lo suficientemente rodado como para poder afrontar una instalación con relativa claridad respecto a los pasos a dar, la regulación a la que hay que someterse y los costes y beneficios que implica una inversión de este tipo, tanto en el caso de los particulares como de las empresas.

Comenzando por el ahorro, es decir, el gran argumento para dar el paso de convertirse en autoconsumidor energético, las cuentas parece que salen, más allá de la no desdeñable gratificación adicional por las consideraciones medioambientales que albergue cada cual.

Según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), una de las principales organizaciones de autoconsumo entre la multitud de ellas nacionales, regionales y locales a las que se puede acudir en busca de ayuda, la instalación tipo residencial en España en 2022 tuvo, de media, una potencia de 4,7 kilovatios, costó unos 7.855 euros y produjo un ahorro energético de 1.553 euros al año -a razón de 338 euros por kilovatio instalado-. Según esta asociación, se puede concluir que los ahorros en la factura eléctrica igualan a la inversión en poco más de cinco años.

De cinco a tres años

En el caso de las instalaciones de autoconsumo industriales, las cifras son relativamente más dispares y modestas. Las empresas españolas instalaron el año pasado, de media, sistemas de 70 kilovatios (un ratio, obviamente, muy dispar según el tamaño de las compañías), con una inversión media de 58.807 euros por instalación y un ahorro estimado de 19.600 euros anuales -el resultado de multiplicar 280 euros por cada kilovatio de capacidad-. De modo que una compañía que haya afrontado este gasto medio en 2022 recuperará la inversión en algo más de tres años.

Como señalan en la APPA, es importante recordar que este ahorro está calculado con datos de 2022, el año con el precio de la electricidad más cara de la historia en España, por lo que no es representativo del resto de la serie histórica, normalmente más barato.

Bonificaciones jugosas

Además, es importante apuntar que este retorno no incluye las potenciales bonificaciones fiscales y/o subvenciones a las que, en su caso, pueden acogerse los autoconsumidores, que no son pocas. El comparador de precios y sistemas de energía Selectra estima que las ayudas al autoconsumo pueden suponer para empresas y particulares una serie de descuentos que oscilan entre el 15% y el 45% en la instalación de placas solares, a los que hay que sumar bonificaciones complementarias en impuestos como el de bienes inmuebles (10%-50%); el de construcciones, instalaciones y obras (15%-100%), y el de actividades económicas (20%-50%), que varían en función de cada municipio, así como deducciones en el IRPF que oscilan entre el 20% y el 60%.

Por su parte, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IADE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, informa periódica y regularmente en su página web de las convocatorias abiertas para optar a los programas de incentivos para la ejecución de instalaciones ligadas al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energías renovables, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas ayudas se gestionan a través de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según, la Guía para convertirse en autoconsumidor en cinco pasos, del IDEA, el punto de partida para el candidato a autoconsumidor energético es asegurarse de disponer del espacio necesario -tejado, cubiertas, jardín, etcétera-, pero también son muy importantes las características de la zona donde se resida, su orientación respecto al sol, el viento y el recurso que se quiera explotar para genera electricidad.

A partir de aquí, hay que ponerse en manos de una empresa especializada: una comercializadora de electricidad -la que tengamos u otras de las muchas disponibles-, una empresa instaladora especializada de sistemas eléctricos, una empresa de servicios energéticos o una empresa que se dedique específicamente a las renovables. Habitualmente, será esta empresa la que llevará a cabo los pasos técnicos y administrativos necesarios, además de realizar la instalación con todas las garantías de seguridad.

Cuestiones básicas para entender el autoconsumo 1- ¿Cuáles son las tipologíasde autoconsumo energético?

-SIN excedentes, en las que no se cede energía a la red de distribución o transporte.

-CON excedentes ACOGIDA a compensación, en las que se cede energía a la red que posteriormente se compensa en la factura del consumidor.

-CON excedentes NO ACOGIDA a compensación, en las que se cede energía a la red que es vendida en el mercado eléctrico.

2- ¿Qué tecnologías se permiten en el autoconsumo?

Cualquier tecnología de generación es aceptable en una instalación de autoconsumo, si bien se entiende que, en general, las tecnologías dedicadas al autoconsumo son las renovables. En España, la tecnología solar fotovoltaica es la que actualmente tiene mayor desarrollo en el autoconsumo, pero también es posible pasarse a este sistema con tecnología eólica, hidroeléctrica, biomasa eléctrica, etcétera.

3- ¿Es necesaria la autorización administrativa previa para todas las instalaciones de autoconsumo?

No. Las instalaciones de autoconsumo con una potencia menor o igual a 100 kW conectadas directamente a una red de baja tensión quedan excluidas del régimen de autorización administrativa previa.

4- ¿Puede un consumidor que disponga de un autoconsumo individual pertenecer a la vez a un autoconsumo colectivo? ¿Puede un consumidor pertenecer a dos instalaciones de autoconsumo colectivo diferentes?

Sí. Sin embargo, es obligatorio que la modalidad de autoconsumo que escoja dicho consumidor sea siempre la misma; es decir, si pertenece a dos instalaciones de autoconsumo colectivo, las dos deberán ser de la misma modalidad.

5- ¿Hay que pagar peajes o impuestos en el autoconsumo?

La ley establece: "La energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos estará exenta de todo tipo de cargos y peajes". Con ellos desaparece el denominado popularmente impuesto al sol.

6- ¿Qué empresas pueden realizar una instalación de autoconsumo?

La ejecución de una instalación de autoconsumo debe ser realizada por una empresa instaladora autorizada que deberá estar especializada en la tecnología de generación elegida, por ejemplo, fotovoltaica. Será esta empresa quien realice y firme los proyectos o las memorias técnicas necesarias y los certificados eléctricos preceptivos para la autorización. Estas empresas instaladoras pueden ofertarle también proyectos llave en mano, que son aquellos que incluyen las tramitaciones completas (incluso de ayudas), la gestión y los mantenimientos posteriores. Es posible realizar una instalación de autoconsumo a través de una empresa de servicios energéticos (ESE) que además de la ejecución puede encargarse de la gestión de la instalación.

7- ¿Es posible que un consumidor esté asociado de forma simultánea a varias instalaciones de autoconsumo?

Sí. Un consumidor podrá estar asociado a una o varias instalaciones de autoconsumo ya sean individuales o colectivas siempre y cuando en todas ellas se asocie con la misma modalidad de autoconsumo.

8- ¿Pueden varios productores estar asociados a un consumidor? ¿Y varios consumidores a un productor?

Una misma instalación puede incorporar varias instalaciones de generación, de forma que cada instalación de generación tendrá asociada una figura de productor distinta, si bien todas pueden dar servicio al mismo consumidor o grupo de consumidores (autoconsumos colectivos).

Según la Guía del IDAE, a la empresa elegida hay que pedirle, como mínimo, estas cuestiones:

Un estudio de viabilidad que analice las posibilidades de nuestro edificio, el presupuesto de lo que podría costar la instalación y cuánto nos podríamos ahorrar en nuestro caso concreto.

Los trámites administrativos, que en función de la ubicación y la tipología pueden incluir licencias de obras o autorizaciones administrativas, especialmente para instalaciones más grandes o para aquellas situadas en edificios afectados por alguna figura de protección o en espacios protegidos ambientalmente.

La propia instalación, teniendo en cuenta la normativa energética pero también de seguridad de las instalaciones.

El registro ante la comunidad autónoma y las notificaciones que corresponda ante la distribuidora de electricidad.

Últimos consejos

Desde la APPA Autoconsumo señalan que las instalaciones se diseñan para contar con una vida útil superior a los 25 años, por lo que es importante primar la calidad y la seguridad del montaje final frente al precio, de modo que el ahorro "compensará con creces la inversión realizada durante la vida útil de la instalación siempre que sea desarrollado por profesionales acreditados y con materiales y equipos de la máxima calidad".

Obviamente, también hay que intentar evitar instalar más capacidad de la necesaria para el autoconsumo, algo que suele ocurrir con demasiada frecuencia, lo que la APPA atribuye a "la saturación actual de los nudos y las redes de transporte y de distribución, que impiden, en la mayoría de los casos, ajustar la potencia a las necesidades reales del cliente final".

Según subraya esta organización, también puede ocurrir que los autoconsumidores, "al no existir posibilidad de evacuación o no estar clara la capacidad reservada para autoconsumo, se vean obligados a limitar la potencia instalada, ya que no pueden verter excedentes a la red y ser retribuidos por ello".