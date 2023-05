La Fundación Dalí no descarta abrir un cuarto museo en Cataluña

Colas de visitantes el verano pasado en la entrada del Museo Dalí de Figueres. / JORDI CALLOL

Los tres museos de la Fundación Dalí a Figueres, Portlligat y Púbol vuelven a exhibir músculo y prevén volver al millón de visitantes este mismo año. Ayer, en una comida en Barcelona, el presidente de la entidad, Jordi Mercader, detalló los buenos números de 2022 (817.000 visitantes y unos beneficios de 4,5 millones de euros), y las alentadoras perspectivas de futuro. Incluso, a pesar de que a estas alturas no hay ningún proyecto concreto, Mercader no descartó a pregunta de los periodistas que a los tres centros actuales se pudiera añadir un cuarto, en Cataluña. "Tenemos el contenido, pero nos falta el continente", aseguró el presidente, quien destacó que han adquirido mucha obra "y no lo hemos hecho para tenerla guardada al almacén".

Superada la pandemia, los tres museos Dalí pueden volver a presumir de datos alentadores. El año pasado recibieron 817.000 visitantes, un 106% más que el 2021 y un 23% menos que el 2019. Además la Fundación obtuvo un excedente de 4,5 millones de euros, un 15,76% de mejora respeto en 2019. Los ingresos fueron de 15,3 millones de euros y los costes, de 10,7, con lo cual el excedente llegó gracias a la reducción del gasto. Los datos aportados ayer también revelan la procedencia de la mayoría de visitantes: Francia (36%), el resto de España (15%) y Cataluña (10%). Para superar el millón de visitantes y seguir creciendo, la Fundación se marca atraer audiencias poco representadas como chinos, coreanos, japoneses o norteamericanos, así como recuperar el público italiano. Además, la guerra de Ucrania también ha afectado en este capítulo: la visita del turista ruso han descendido un 94% desde 2019. El presidente de la Fundación, Jordi Mercader, recordó, además, que uno de los platos fuertes de la temporada será la exposición a principios de noviembre de Cristo de Dalí, que pertenece al Museo Kelvingrove de Glasgow, y que se podrá visitar durante seis meses. "Es espectacular", afirmó.

Noticias relacionadas

Otras novedades reveladas ayer durante la comida con la prensa son la incorporación de dos nuevos miembros vitalicios en su patronato, Estrella de Diego y David Vegara, en sustitución de Ana Beristain y Josep Vilarasau, que han presentado su renuncia después de muchos años en la institución. Además Jordi Mercader admitió que los gustaría hacer alguna película o serie relacionada con el pintor y, en este sentido, explicó que sobre la mesa tienen varias ofertas, entre ellas de Netflix. Eso sí, el presidente de la Fundación consideró que "se tendrían que cumplir unas condiciones y sin que el objetivo fuera mercantilizar la figura de Dalí".

En este contexto, Jordi Mercader también anunció que están trabajando en un Plan de acción a tres años vista. "El objetivo será internacionalizarnos, consolidar el prestigio de la Fundación, invertir en activos físicos y de conservación de patrimonio, ampliar los fondos con la compra de obra que ayude a explicar el legado de Dalí, y crear un centro de investigación y reflexión sobre los retos que se plantean el arte y los museos en las sociedades contemporáneas". Otro gran eje sería el género femenino, a partir de la figura de Gala.