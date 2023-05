Automobile Barcelona premia a Hyundai Tucson como mejor modelo de coche vendido en España en 2022

Acto de clausura del acto con los premiados Automobile Barcelona / Ferran Nadeu

Barcelona siempre ha sido una ciudad abierta el mundo del automóvil y el progreso. Muchas empresas y fabricantes se han vinculado desde hace más de 100 años a la muestra y, desde hace 14 ediciones el salón ha querido mostrar su agradecimiento a los que siempre han estado al lado de la movilidad y de un sector estratégico como es el de la automoción.

Desde 2017, ELPERIÓDICO y Automobile Barcelona entregan conjuntamente esos premios, buscando reconocer a estas empresas y personas garantes del progreso. En esta edición, la número 14, desarrollada bajo el patrocinio de Ford Romacar, los galardonados han mostrado la mejor cara de un sector en plena transformación industrial.

Se han premiado cinco categorías. La primera, 'Be The One', reconoce la trayectoria comercial del mejor modelo de coche vendido en España en 2022. El Hyundai Tucson logró ser el 'top ventas' con 21.985 unidades. Recogió el premio de manos del director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, su director general Leopoldo Satrústegui.

La categoría 'Be Charge', que premia la visibilidad industrial relacionada con la electrificación fue a parar a manos del HUB de Electromovilidad, recogiendo el trofeo de manos del director general de EL PERIÓDICO, Félix Noguera, su responsable Joan Orús.

El 'Be Connected' fue a parar a manos de la marca china BYD por su desarrollo en materia de conectividad y electrificación. Su responsable europeo de producto, Pere Brugal, recogió el galardón de manos de Xavier Pérez, director de motor de Prensa Ibérica.

En 'Be Green' el director general de Renault España, Sebastian Guigues, agradeció el premio por el trabajo de la compañía en la electrificación. Recogió el galardón de manos de la directora de márketing de EL PERIÓDICO, Anna Doménech.

Lucas Casasnovas, director de SeatMO, fue el encargado de recoger el premio 'Be Mobility' por la labor de la marca de Seat en el desarrollo de la micromovilidad. El premio se lo entregó el presidente del Automobile Barcelona, Enrique Lacalle.

Finalmente, el premio a la Trayectoria Profesional, fue para José Vicente de los Mozos (quien no pudo acudir a la entrega y cuyo trofeo recogió Jesús Presa), impulsor desde Anfac del Automobile Barcelona y de la industria de la automoción en España.