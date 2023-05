¿Lo has recibido? Este SMS no es de la Seguridad Social: es una estafa

Archivo - Un guardia civil de delitos telemáticos. / Vídeo: AGENCIA ATLAS Foto: Agencias

“#AVISO!. Detectada campaña de #smishing suplantando a la Seguridad Social. Solicitan actualizar la tarjeta sanitaria a través de un enlace. #NoPiques el formulario pide datos personales para robarlos y utilizarlos de forma fraudulenta”. Este es el mensaje que ha lanzado la Guardia Civil en su cuenta oficial de Twitter para alertar de una nueva estafa con la que los ciberdelicuentes pretenden hacerse con datos sensibles de la víctima y usarlos después con malos fines.

Se trata de una estafa conocida como ‘smishing’, una variante del ‘phishing’, una práctica cada vez más habitual, mediante la cual se envían SMS a los móviles con un mensaje alarmante y que generalmente está relacionado temas económicos.

En este último caso, del que la Guardia Civil ya alertó a principios del mes de mayo, lo que pretenden los ‘malos’ es hacerse con los datos de la tarjeta sanitaria de la víctima. Esto lo consiguen introduciendo un ‘enlace’ en el SMS en el que ‘invitan’ a pinchar para hacer el trámite correspondiente. Si se pulsa en el vínculo, la víctima acaba llegando a una web maliciosa en la cual aparece un formulario en el que se le solicita la siguiente información: apellido, nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico.

⚠️ #AVISO ‼️ Detectada campaña de #smishing suplantando a la Seguridad Social. Solicitan actualizar la tarjeta sanitaria a traves de un enlace. #NoPiques el formulario pide datos personales para robarlos y utilizarlos de forma fraudulenta.https://t.co/TnyQo3JcdR pic.twitter.com/tpfjA7j7WH — Guardia Civil (@guardiacivil) 2 de mayo de 2023

Una vez que el ciberdelincuente recibe esa información, estos datos quedan a su alcance. Este conjunto de información puede ser empleado para ejecutar ataques futuros dirigidos a individuos específicos, facilitando así el engaño a la víctima.

¿Cómo actuar si recibes este mensaje?

Si has recibido un mensaje de texto similar al que se menciona anteriormente, pero no has pulsado en el enlace ni has suministrado tus datos, elimina el SMS y bloquea al emisor del mismo.

